В Екатеринбурге люди массово отравились роллами. Фото

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Еда. Екатеринбург, роллы, морепродукты, азиатская кухня, еда
Заведению временно запретили торговать роллами Фото:

В киоске закусочной «Фишка 96», где продают роллы, четверо екатеринбуржцев (в том числе один ребенок) заразились сальмонеллезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Клиенты суши-маркета „Фишка 96“ заразились сальмонеллезом. На данный момент заболевших четверо. Среди пострадавших — один ребенок. Госпитализировано три человека», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского управления ведомства.

Там подчеркнули, что в заведении нашли ряд нарушений. Согласно данным ведомства, повара работали разделочными ножами, ручки которых обмотаны тряпками. Это могло вызвать опасность заражения продукции. На полу заведения специалисты Роспотребнадзора нашли остатки еды и грязные картонки, а на стенах — подтеки жира.

Часть продуктов изъяли. Лабораторные исследования еще не завершены, но в некоторых образцах уже нашли следы кишечной палочки. Работа заведения остановлена, пока Роспотребнадзор не разберется в ситуации.

Кухня, где продают роллы
Фото:
Фото:

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В киоске закусочной «Фишка 96», где продают роллы, четверо екатеринбуржцев (в том числе один ребенок) заразились сальмонеллезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Клиенты суши-маркета „Фишка 96“ заразились сальмонеллезом. На данный момент заболевших четверо. Среди пострадавших — один ребенок. Госпитализировано три человека», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского управления ведомства. Там подчеркнули, что в заведении нашли ряд нарушений. Согласно данным ведомства, повара работали разделочными ножами, ручки которых обмотаны тряпками. Это могло вызвать опасность заражения продукции. На полу заведения специалисты Роспотребнадзора нашли остатки еды и грязные картонки, а на стенах — подтеки жира. Часть продуктов изъяли. Лабораторные исследования еще не завершены, но в некоторых образцах уже нашли следы кишечной палочки. Работа заведения остановлена, пока Роспотребнадзор не разберется в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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