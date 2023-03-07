Заведению временно запретили торговать роллами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В киоске закусочной «Фишка 96», где продают роллы, четверо екатеринбуржцев (в том числе один ребенок) заразились сальмонеллезом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Клиенты суши-маркета „Фишка 96“ заразились сальмонеллезом. На данный момент заболевших четверо. Среди пострадавших — один ребенок. Госпитализировано три человека», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале свердловского управления ведомства.

Там подчеркнули, что в заведении нашли ряд нарушений. Согласно данным ведомства, повара работали разделочными ножами, ручки которых обмотаны тряпками. Это могло вызвать опасность заражения продукции. На полу заведения специалисты Роспотребнадзора нашли остатки еды и грязные картонки, а на стенах — подтеки жира.

Часть продуктов изъяли. Лабораторные исследования еще не завершены, но в некоторых образцах уже нашли следы кишечной палочки. Работа заведения остановлена, пока Роспотребнадзор не разберется в ситуации.

Кухня, где продают роллы Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области