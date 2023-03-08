SHOT: в саратовском рехабе «Новая жизнь» пациент умер от пыток

Погиьбшего избивали девять человек, сообщает SHOT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В реабилитационном центре «Новая жизнь» в Саратове от пыток скончался 25-летний пациент Руслан Мансуров. По данным telegram-канала Shot, мужчину истязали девять человек.

«Пациент умер от пыток в саратовском рехабе „Новая жизнь“. Его завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе», — говорится в публикации. На лице, запястьях и голенях были обнаружены ссадины.

Подозреваемы в истязании Мансурова, судимый руководитель реабилитационного центра, его помощник и постояльцы, большинство из которых с уголовным прошлым. Погибший мужчина провел в рехабе четыре месяца и черед 1,5 месяца его должны были выписать. Возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы.

Обновлено в 19:00. Информацию о смерти мужчины подтвердили в управлении СК РФ по Саратовской области. В рамках расследования уголовного дела задержаны двое мужчин 30 и 34 лет.