SHOT: в саратовском рехабе «Новая жизнь» пациент умер от пыток

В реабилитационном центре «Новая жизнь» в Саратове от пыток скончался 25-летний пациент Руслан Мансуров. По данным telegram-канала Shot, мужчину истязали девять человек.
«Пациент умер от пыток в саратовском рехабе „Новая жизнь“. Его завернули в ковер, заклеили скотчем и оставили на морозе», — говорится в публикации. На лице, запястьях и голенях были обнаружены ссадины.
Подозреваемы в истязании Мансурова, судимый руководитель реабилитационного центра, его помощник и постояльцы, большинство из которых с уголовным прошлым. Погибший мужчина провел в рехабе четыре месяца и черед 1,5 месяца его должны были выписать. Возбуждены уголовные дела за причинение смерти по неосторожности и незаконное лишение свободы.
Обновлено в 19:00. Информацию о смерти мужчины подтвердили в управлении СК РФ по Саратовской области. В рамках расследования уголовного дела задержаны двое мужчин 30 и 34 лет.
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