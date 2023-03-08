В ХМАО проведут довыборы после смерти депутата

В Нижневартовске после смерти депутата Лицука пройдут довыборы в городскую думу

09 марта 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

После смерти депутата власти Нижневартовска готовятся к довыборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нижневартовска готовятся к избирательной кампании на довыборах в городскую думу после смерти депутата Андрея Лицука. Председатель ТИК города Екатерина Трофимец сообщила корреспонденту URA.RU, что вопрос о проведении довыборов уже решен. «Выборы депутата во втором избирательном округе состоятся, фактически этот вопрос уже решен. Теперь мы ждем решения думы для объявления о старте кампании», — прокомментировала Трофимец. В аппарате думы города журналисту агентства подтвердили, что подготовка к довыборам начата. «Для объявления предвыборной кампании нужно решение думы, на основании которого заработает ТИК. Подробностей, когда вопрос будет рассматриваться, пока нет. Возможно, решение примут на плановом заседании в марте, но это пока не точно», — сообщили в думе. По предварительным данным, довыборы в Нижневартовске проведут в Единый день голосования. Ранее URA.RU писало о смерти депутата думы Нижневартовска Андрея Лицука. Он скоропостижно скончался на 48 году жизни.

Власти Нижневартовска готовятся к избирательной кампании на довыборах в городскую думу после смерти депутата Андрея Лицука. Председатель ТИК города Екатерина Трофимец сообщила корреспонденту URA.RU, что вопрос о проведении довыборов уже решен. «Выборы депутата во втором избирательном округе состоятся, фактически этот вопрос уже решен. Теперь мы ждем решения думы для объявления о старте кампании», — прокомментировала Трофимец. В аппарате думы города журналисту агентства подтвердили, что подготовка к довыборам начата. «Для объявления предвыборной кампании нужно решение думы, на основании которого заработает ТИК. Подробностей, когда вопрос будет рассматриваться, пока нет. Возможно, решение примут на плановом заседании в марте, но это пока не точно», — сообщили в думе. По предварительным данным, довыборы в Нижневартовске проведут в Единый день голосования. Ранее URA.RU писало о смерти депутата думы Нижневартовска Андрея Лицука. Он скоропостижно скончался на 48 году жизни.