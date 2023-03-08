Клишас уличил США и ЕС в попытке госпереворота в Грузии

Протесты в Грузии являются попыткой Евросоюза и США устроить в стране государственный переворот. Об этом заявил сенатор РФ Андрей Клишас.
«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций. Вашингтон и Евросоюз решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — написал Андрей Клишас в своем
Клишас уличил ЕС и США в лицемерии из-за того, что они призывают грузинскую власть вести себя сдержанно по отношению к демонстрантам. При этом он вспомнил штурм Капитолия, когда одна из протестующих была застрелена. Также сенатор отметил, что несмотря на то, что в правительстве Грузии заседают «те еще русофобы», власть нужно менять посредством выборов, а не революцией.
Протесты в Тбилиси прошли с 7 на 8 марта из-за принятия закона об иноагентах, напоминает телеканал 360. Сообщалось, что против демонстрантов применяли слезоточивый газ, передает «Ридус». Также акция протеста прошла с 8 на 9 марта. В ходе столкновения со спецназом, митингующие бросали в силовиков различные предметы, сообщает деловое издание «Взгляд».
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