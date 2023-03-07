Что известно о протестах в Грузии 8 марта

В столице Грузии прошли массовые беспорядки из-за закона об иноагентах

08 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

В ходе протеста было задержано около 300 человек (архивное фото) Фото: Мария Черных © URA.RU В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах. Акция завершилась только к утру, в митинге участвовало более тысячи человек. URA.RU приводит главную информацию о прошедших беспорядках. Демонстрация началась после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, заявив, что наложит вето на закон об иностранных агентах, однако вышедших на митинг это не успокоило. Акция протеста прошла у здания грузинского парламента в Тбилиси. В ней участвовало более тысячи человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В их результате пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны. Согласно заявлениям Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, часть протестующих внезапно начала нападать на силовиков. В ответ на это полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Позже некоторые демонстранты предприняли попытки проникнуть в здание парламента и забросать полицейских «коктейлями Молотова». В США выступили против закона об иноагентах. Американские дипломаты охарактеризовали эту ситуацию, как «черный день для грузинской демократии». Также они поставили под вопрос возможность продолжения евроатлантической интеграции. Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» уже анонсировал новую акцию протеста. Она пройдет днем 8 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Грузии, в ночь с 7 на 8 марта прошли массовые протесты против закона об иноагентах. Акция завершилась только к утру, в митинге участвовало более тысячи человек. URA.RU приводит главную информацию о прошедших беспорядках. Демонстрация началась после принятия парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Согласно документу, если физические лица или СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, будут внесены в специальный реестр. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари (727,5 тысячи рублей). При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, заявив, что наложит вето на закон об иностранных агентах, однако вышедших на митинг это не успокоило. Акция протеста прошла у здания грузинского парламента в Тбилиси. В ней участвовало более тысячи человек. В ходе мероприятия произошли столкновения с полицией. В их результате пострадали более 200 граждан, около 300 человек были задержаны. Согласно заявлениям Министерства внутренних дел (МВД) Грузии, часть протестующих внезапно начала нападать на силовиков. В ответ на это полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы. Позже некоторые демонстранты предприняли попытки проникнуть в здание парламента и забросать полицейских «коктейлями Молотова». В США выступили против закона об иноагентах. Американские дипломаты охарактеризовали эту ситуацию, как «черный день для грузинской демократии». Также они поставили под вопрос возможность продолжения евроатлантической интеграции. Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» уже анонсировал новую акцию протеста. Она пройдет днем 8 марта.