В Германии призвали опустошить все склады боеприпасов для Украины

Родерих Кизеветтер предложил также наращивать производство для помощи Украине Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия должна опустошать все свои склады с боеприпасами, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для борьбы с РФ. Об этом заявил депутат бундестага от партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер

«Во-первых, освободить все склады [с боеприпасами], которые требуются для Украины», — подчеркнул Родерих Кизеветтер, его слова приводит RND . Также депутат предложил закупать недостающие боеприпасы на мировом рынке и заявил о необходимости создавать больше производственных предприятий в странах Европы.

Кизеветтер считает, что текущая ситуация с недостатком боеприпасов в Евросоюзе является катастрофой. По его мнению, успехи Украины в конфликте с Россией будут зависеть от удачной логистики.

ФРГ и другие западные страны начали активно оказывать всевозможную поддержку Киеву после того, как РФ начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС готов предоставить Украине все имеющиеся оружие, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что Киев в марте получит 21 танк Leopard 2A6 от Германии. Также производитель Leopard задумал построить танковый завод на Украине. Это бы позволило выпускать до 400 единиц военной техники в год. Сообщалось, что Германия также поставила Украине две зенитные самоходные установки Gepard, пишет RT.