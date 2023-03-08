Германия пообещала Киеву 21 танк в марте

Украина получит 21 танк от Германии и Португалии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев получит 21 танк Leopard 2A6 от Германии и Португалии уже в марте. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
«Я только что узнал, что 18 германских танков Leopard-2A6 и 3 португальских уже в этом месяце одновременно могут быть поставлены на Украину», — приводит слова Писториуса агентство DPA.
Западные страны активно спонсируют Украину вооружением и техникой с начала российской спецоперации. Польша стала первой страной, которая поставила Leopard 2.
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