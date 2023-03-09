Скандальный мэр из ХМАО сообщил причину уголовного преследования

Скандальный мэр из ХМАО Поздняков заявил, что уголовное дело на него завели из-за зарплат сотрудникам мэрии

10 марта 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Дело возбудили из-за зарплаты сотрудникам, уверен Поздняков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Скандальный мэр из ХМАО Вячеслав Поздняков сообщил, что ему предъявляют обвинение в нецелевом использовании денег из-за выданной зарплаты сотрудникам мэрии Барсово. Об этом URA.RU рассказал сам Поздняков. «Мне вменяют нецелевку (нецелевое использование бюджетных средств — прим. URA.RU) из-за денег, которые пошли на зарплату сотрудникам. Которые заработали эти деньги. Эти деньги никто не положил в карман, не устроил праздник. Деньги были потрачены на зарплату, на налоги, на деятельность администрации, на исполнение полномочий. Но мне вменяют нецелевое использование. Видимо, с точки зрения закона это преступление», — сообщил Поздняков. При этом экс-глава Барсово отметил, что если бы такая ситуация повторилась, он поступил бы так же. «Ну может быть, я, так сказать, какой-то соломки бы подстелил, но поступил бы также. Потому что людей без зарплаты я оставить не мог», — добавил Поздняков. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр из ХМАО попал под уголовное преследование. После проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Скандальный мэр из ХМАО Вячеслав Поздняков сообщил, что ему предъявляют обвинение в нецелевом использовании денег из-за выданной зарплаты сотрудникам мэрии Барсово. Об этом URA.RU рассказал сам Поздняков. «Мне вменяют нецелевку (нецелевое использование бюджетных средств — прим. URA.RU) из-за денег, которые пошли на зарплату сотрудникам. Которые заработали эти деньги. Эти деньги никто не положил в карман, не устроил праздник. Деньги были потрачены на зарплату, на налоги, на деятельность администрации, на исполнение полномочий. Но мне вменяют нецелевое использование. Видимо, с точки зрения закона это преступление», — сообщил Поздняков. При этом экс-глава Барсово отметил, что если бы такая ситуация повторилась, он поступил бы так же. «Ну может быть, я, так сказать, какой-то соломки бы подстелил, но поступил бы также. Потому что людей без зарплаты я оставить не мог», — добавил Поздняков. Ранее URA.RU сообщало, что скандальный мэр из ХМАО попал под уголовное преследование. После проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств.