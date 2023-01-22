В ХМАО депутатов вызывают в СКР из-за уголовного дела скандального мэра

Депутатов думы Барсово опрашивают из-за уголовного дела мэра Позднякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатов думы городского поселения Барсово (ХМАО) вызывают в следственный комитет на опрос по уголовному делу скандального мэра Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в политическом истеблишменте.

«Следователь, который приехал из Ханты-Мансийска вызывает депутатов думы Барсово. Их опрашивают по уголовному делу Позднякова. Если бы на прошлой неделе суд не принял решение снять его с должности, то это сделал бы СК», — отмечает инсайдер.

В пресс-службе СК РФ по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что идет расследование дела, которое включает, в том числе опрос людей, связанных с Поздняковым. Что конкретно интересует следствие не рассказали.

Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Кроме того, суд досрочно отстранил мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова от должности в связи с утратой доверия.

Прокуратура смогла доказать суду обоснованность подозрений в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.