22 января 2023

В ХМАО депутатов вызывают в СКР из-за уголовного дела скандального мэра

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Депутатов думы Барсово опрашивают из-за уголовного дела мэра Позднякова Фото:

Депутатов думы городского поселения Барсово (ХМАО) вызывают в следственный комитет на опрос по уголовному делу скандального мэра Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в политическом истеблишменте.

«Следователь, который приехал из Ханты-Мансийска вызывает депутатов думы Барсово. Их опрашивают по уголовному делу Позднякова. Если бы на прошлой неделе суд не принял решение снять его с должности, то это сделал бы СК», — отмечает инсайдер.

В пресс-службе СК РФ по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что идет расследование дела, которое включает, в том числе опрос людей, связанных с Поздняковым. Что конкретно интересует следствие не рассказали.

Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Кроме того, суд досрочно отстранил мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова от должности в связи с утратой доверия.

Прокуратура смогла доказать суду обоснованность подозрений в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.

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Депутатов думы городского поселения Барсово (ХМАО) вызывают в следственный комитет на опрос по уголовному делу скандального мэра Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в политическом истеблишменте. «Следователь, который приехал из Ханты-Мансийска вызывает депутатов думы Барсово. Их опрашивают по уголовному делу Позднякова. Если бы на прошлой неделе суд не принял решение снять его с должности, то это сделал бы СК», — отмечает инсайдер. В пресс-службе СК РФ по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что идет расследование дела, которое включает, в том числе опрос людей, связанных с Поздняковым. Что конкретно интересует следствие не рассказали. Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Кроме того, суд досрочно отстранил мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова от должности в связи с утратой доверия. Прокуратура смогла доказать суду обоснованность подозрений в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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