Теневой мэр Нефтеюганска лоббирует родственника на пост спикера думы. Инсайд

10 марта 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Теневой мэр Нефтеюганска продвигает своего родственника на пост спикера думы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Депутат думы ХМАО Степан Пыталев, который считается теневым главой Нефтеюганска, пытается пролоббировать назначение своего родственника Александра Никитина на пост спикера городской думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что Никитин сейчас занимает пост вице-спикера, но нынешний председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный. «Депутат думы ХМАО Степан Пыталев, который считается теневым главой Нефтеюганска, собирается поставить своего родственника на позицию спикера городской думы. Нынешний председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный. Ожидается, что вместо него на этот пост будет выбран Александр Никитин, который сейчас занимает пост вице-спикера думы», — сообщил инсайдер. По данным собеседника агентства, Никитин — двоюродный брат Пыталева. «Помимо депутатской деятельности, Никитин является директором спорткомплекса „Жемчужина Югры“. На эту позицию его тоже устроили по протекции. К спорту он никакого отношения не имеет», — добавил инсайдер. URA.RU связалось с Никитиным по телефону, и он сообщил, что эта информация — всего лишь слухи и не соответствует действительности. Миннигулов отказался комментировать вероятное смещение с поста, но подтвердил, что действительно находится на больничном. Дозвониться до Пыталева не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало, что Пыталев стал самым богатым депутатом в ХМАО. По итогам 2021 года, его доход превысил 400 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Степан Пыталев, который считается теневым главой Нефтеюганска, пытается пролоббировать назначение своего родственника Александра Никитина на пост спикера городской думы. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что Никитин сейчас занимает пост вице-спикера, но нынешний председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный. «Депутат думы ХМАО Степан Пыталев, который считается теневым главой Нефтеюганска, собирается поставить своего родственника на позицию спикера городской думы. Нынешний председатель Марат Миннигулов ушел на длительный больничный. Ожидается, что вместо него на этот пост будет выбран Александр Никитин, который сейчас занимает пост вице-спикера думы», — сообщил инсайдер. По данным собеседника агентства, Никитин — двоюродный брат Пыталева. «Помимо депутатской деятельности, Никитин является директором спорткомплекса „Жемчужина Югры“. На эту позицию его тоже устроили по протекции. К спорту он никакого отношения не имеет», — добавил инсайдер. URA.RU связалось с Никитиным по телефону, и он сообщил, что эта информация — всего лишь слухи и не соответствует действительности. Миннигулов отказался комментировать вероятное смещение с поста, но подтвердил, что действительно находится на больничном. Дозвониться до Пыталева не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Ранее URA.RU писало, что Пыталев стал самым богатым депутатом в ХМАО. По итогам 2021 года, его доход превысил 400 миллионов рублей.