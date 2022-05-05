Самый богатый депутат Сургута купил себе новый самолет

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов купил себе новый самолет. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской думы.
В 2021 году в сведениях о доходах Барсова указано, что он владеет 11 самолетами, в то время как в 2020 году их было десять. В основном это легкие одномоторные самолеты типа ЯК-18Т или СУ-31, но есть среди них и легендарный DC-3 времен Великой Отечественной войны. Заработок народного избранника также увеличился. В 2021 году Барсов заработал 55,6 млн рублей. У депутата имеется и внушительный список недвижимого имущества — 12 земельных участков, жилой дом, 23 квартиры, три автостоянки, девять нежилых помещений, административный корпус, собственный газопровод. Барсов в своем гараже имеет два автомобиля Mercedes, пикап Mitsubishi и Lada Granta.
Меньше всего заработок оказался у представители партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гордеева. Он указала доход в размере 363 тысяч рублей. Зато в собственности у него есть земельный участок, жилой дом и квартиры. В автопарке находится Scoda Kodiaq. Примечательно, что доход его жены оказался в три раза больше. Она в 2021 году заработала 990 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.
Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов купил себе новый самолет. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской думы. В 2021 году в сведениях о доходах Барсова указано, что он владеет 11 самолетами, в то время как в 2020 году их было десять. В основном это легкие одномоторные самолеты типа ЯК-18Т или СУ-31, но есть среди них и легендарный DC-3 времен Великой Отечественной войны. Заработок народного избранника также увеличился. В 2021 году Барсов заработал 55,6 млн рублей. У депутата имеется и внушительный список недвижимого имущества — 12 земельных участков, жилой дом, 23 квартиры, три автостоянки, девять нежилых помещений, административный корпус, собственный газопровод. Барсов в своем гараже имеет два автомобиля Mercedes, пикап Mitsubishi и Lada Granta. Меньше всего заработок оказался у представители партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гордеева. Он указала доход в размере 363 тысяч рублей. Зато в собственности у него есть земельный участок, жилой дом и квартиры. В автопарке находится Scoda Kodiaq. Примечательно, что доход его жены оказался в три раза больше. Она в 2021 году заработала 990 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.