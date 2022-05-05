Самый богатый депутат Сургута купил себе новый самолет

В собственности Евгения Барсова (посередине) появился новый самолет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов купил себе новый самолет. Об этом свидетельствует его налоговая декларация, опубликованная на сайте городской думы.

В 2021 году в сведениях о доходах Барсова указано, что он владеет 11 самолетами, в то время как в 2020 году их было десять. В основном это легкие одномоторные самолеты типа ЯК-18Т или СУ-31, но есть среди них и легендарный DC-3 времен Великой Отечественной войны. Заработок народного избранника также увеличился. В 2021 году Барсов заработал 55,6 млн рублей. У депутата имеется и внушительный список недвижимого имущества — 12 земельных участков, жилой дом, 23 квартиры, три автостоянки, девять нежилых помещений, административный корпус, собственный газопровод. Барсов в своем гараже имеет два автомобиля Mercedes, пикап Mitsubishi и Lada Granta.

Меньше всего заработок оказался у представители партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гордеева. Он указала доход в размере 363 тысяч рублей. Зато в собственности у него есть земельный участок, жилой дом и квартиры. В автопарке находится Scoda Kodiaq. Примечательно, что доход его жены оказался в три раза больше. Она в 2021 году заработала 990 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной Думы опубликовали свои доходы. Самым богатым оказался Степан Пыталев, который заработал за 2021 год 402 млн рублей.