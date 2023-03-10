Политолог предрек появление новой формы российско-китайского сотрудничества

11 марта 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сотрудничество Китая и России не будут похожи на союзы стран Запада, сказал Тимофей Бордачев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия и Китай способны создать новый международный союз, который будет в корне отличаться от тех, что существуют в странах Запада. Об этом рассказал в беседе с URA.RU доктор политических наук, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. «Это не союз, а именно партнерство, не знающее границ. Речь идет о таких государствах, как Китай и Россия, где не может быть, как Америка и Германия. Америка командует там, и все, никто не вякает, а здесь такого быть не может. Соответственно, создаются новые формы сотрудничества. Как они будут выглядеть и называться, мы не знаем. В первую очередь, это Китай и Россия. [Присоединиться может тот], кто к ним наиболее близок. Это, конечно, Иран. У Индии есть свои проблемы, свои вопросы, сложности с Китаем. Она стремится оставаться полностью независимой от всех — и от Запада, и от России с Китаем. Держаться на дистанции и использовать партнерство с Западом, с Россией, с Китаем для своих интересов», — сказал Тимофей Бордачев. Формула сотрудничества стран Запада для России и Китая не подходит, подчеркнул эксперт. «У нас нет опыта существования коалиций, в которых участники были бы равноправны. Такой опыт был в 18-м веке, в последний раз, может быть, в начале 19-го века. Мы имеем с одной стороны Запад, где есть один руководитель, который всеми командует. А с другой стороны, есть Китай, Россия, Иран, даже Индия в каком-то смысле. Но это страны, которые никогда не будут командовать друг другом. Поэтому, если какая-то между Китаем и Россией новая форма отношений и будет развиваться дальше, точно она никак не будет похожа на то, что есть на Западе», — объяснил собеседник URA.RU. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И ранее обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым укрепление сотрудничества между двумя странами. Как пишет американская газета The New York Times, союз РФ и КНР угрожает США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай способны создать новый международный союз, который будет в корне отличаться от тех, что существуют в странах Запада. Об этом рассказал в беседе с URA.RU доктор политических наук, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. «Это не союз, а именно партнерство, не знающее границ. Речь идет о таких государствах, как Китай и Россия, где не может быть, как Америка и Германия. Америка командует там, и все, никто не вякает, а здесь такого быть не может. Соответственно, создаются новые формы сотрудничества. Как они будут выглядеть и называться, мы не знаем. В первую очередь, это Китай и Россия. [Присоединиться может тот], кто к ним наиболее близок. Это, конечно, Иран. У Индии есть свои проблемы, свои вопросы, сложности с Китаем. Она стремится оставаться полностью независимой от всех — и от Запада, и от России с Китаем. Держаться на дистанции и использовать партнерство с Западом, с Россией, с Китаем для своих интересов», — сказал Тимофей Бордачев. Формула сотрудничества стран Запада для России и Китая не подходит, подчеркнул эксперт. «У нас нет опыта существования коалиций, в которых участники были бы равноправны. Такой опыт был в 18-м веке, в последний раз, может быть, в начале 19-го века. Мы имеем с одной стороны Запад, где есть один руководитель, который всеми командует. А с другой стороны, есть Китай, Россия, Иран, даже Индия в каком-то смысле. Но это страны, которые никогда не будут командовать друг другом. Поэтому, если какая-то между Китаем и Россией новая форма отношений и будет развиваться дальше, точно она никак не будет похожа на то, что есть на Западе», — объяснил собеседник URA.RU. Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И ранее обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым укрепление сотрудничества между двумя странами. Как пишет американская газета The New York Times, союз РФ и КНР угрожает США.