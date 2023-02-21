Россия и Китай договорились бороться с «запугиванием» Запада

22 февраля 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев провел встречу в Москве с представителем Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в Москве обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада. Об этом рассказали в МИД Китая. «Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — сообщается на сайте МИД Китая . Они выразили уверенность, что нужно поддерживать мир и стабильность в Южно-Тихоокеанском регионе и выступили против идеи «холодной войны» и блокового противостояния. Патрушев и Ван И договорились об укреплении сотрудничества. Они планируют прилагать больше усилий, чтобы улучшить глобальное правление. Политики также обсудили ситуацию на Украине. НАТО и западные СМИ сообщали, что Китай может оказать России военную помощь для спецоперации на Украине. В США собираются провести заседание для обсуждения борьбы с Китаем. В Пекине заявляли, что это США отправляет оружие для конфликта на Украине, а не Китай.

Руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в Москве обсудили готовность противостоять «запугиванию» Запада. Об этом рассказали в МИД Китая. «Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — сообщается на сайте МИД Китая. Они выразили уверенность, что нужно поддерживать мир и стабильность в Южно-Тихоокеанском регионе и выступили против идеи «холодной войны» и блокового противостояния. Патрушев и Ван И договорились об укреплении сотрудничества. Они планируют прилагать больше усилий, чтобы улучшить глобальное правление. Политики также обсудили ситуацию на Украине. НАТО и западные СМИ сообщали, что Китай может оказать России военную помощь для спецоперации на Украине. В США собираются провести заседание для обсуждения борьбы с Китаем. В Пекине заявляли, что это США отправляет оружие для конфликта на Украине, а не Китай.