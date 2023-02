В США заявили об угрозе отношениям России и Китая

NYT: Китай пытается «держать дистанцию» с Москвой ради дружбы с Европой

Китай налаживает связи с Европой для возрождения экономики Союз России и Китая угрожает США, но Пекин пока пытается держать дистанцию в отношениях с Москвой ради сотрудничества с Европой. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Ведущий дипломат Китая Ван И совершил поездку по Европе с высокими ставками, защищая интересы своей страны в столкновении с госсекретарем Энтони Дж. Блинкеном и подтверждая дружбу Пекина с Россией визитом в Москву. Но Китай также пытается привлечь европейские страны, стремясь срочно возродить свою экономику и найти точки соприкосновения с некоторыми из самых верных союзников Вашингтона в регионе», — передает The New York Times . Аналитики отметили, что лидеры Европы надеялись на смягчение тона Китая и готовность держать дистанцию с Россией. Вместо этого Ван И на конференции в Мюнхене «разжег словесную войну» с США, пишет The New York Times. У Китая мало причин для попыток «обуздать» Россию. Конфликт на Украине отвлекает внимание, пока Пекин пытается установить господство в Азии. Издание отмечает, если Китай объединится с Россией, то две страны будут более опасным противником для США, если две сверхдержавы когда-нибудь столкнутся. Ван И съездил в Москву и пообщался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Они поговорили о ситуации в мире и укреплении сотрудничества между двумя странами. Китай и Россия собираются противостоять однополярности мира, передает «Федеральное агентство новостей».

