В ЯНАО ожидают резкое усиление ветра

11 марта 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

ГУ МЧС по ЯНАО предупреждает жителей о сильном ветре Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ЯНАО 12 марта ожидается резкое усиление ветра, по данным окружного ГУ МЧС сила ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Информация о штормовом предупреждении опубликована в telegram-канале ведомства. «По информации синоптиков, 12 марта на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с (Надымский, Пуровский, Тазовский, Красноселькупский районы). Температура ночью -16…-21, днем -7…-12» — сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Ведомство просит граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожную обстановку, отправляясь в путь. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале прогнозируется усиление ветра. На смену морозам придет потепление.

В ЯНАО 12 марта ожидается резкое усиление ветра, по данным окружного ГУ МЧС сила ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Информация о штормовом предупреждении опубликована в telegram-канале ведомства. «По информации синоптиков, 12 марта на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с (Надымский, Пуровский, Тазовский, Красноселькупский районы). Температура ночью -16…-21, днем -7…-12» — сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Ведомство просит граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожную обстановку, отправляясь в путь. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале прогнозируется усиление ветра. На смену морозам придет потепление.