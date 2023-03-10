10 марта 2023
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В ЯНАО ожидают резкое усиление ветра

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе снег и ветер. Курган, ветер, метель, пурга
ГУ МЧС по ЯНАО предупреждает жителей о сильном ветре Фото:

В ЯНАО 12 марта ожидается резкое усиление ветра, по данным окружного ГУ МЧС сила ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Информация о штормовом предупреждении опубликована в telegram-канале ведомства.

«По информации синоптиков, 12 марта на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с (Надымский, Пуровский, Тазовский, Красноселькупский районы). Температура ночью -16…-21, днем -7…-12» — сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале.

Ведомство просит граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожную обстановку, отправляясь в путь.

Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале прогнозируется усиление ветра. На смену морозам придет потепление.

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В ЯНАО 12 марта ожидается резкое усиление ветра, по данным окружного ГУ МЧС сила ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Информация о штормовом предупреждении опубликована в telegram-канале ведомства. «По информации синоптиков, 12 марта на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с (Надымский, Пуровский, Тазовский, Красноселькупский районы). Температура ночью -16…-21, днем -7…-12» — сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. Ведомство просит граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожную обстановку, отправляясь в путь. Ранее URA.RU рассказало, что на Ямале прогнозируется усиление ветра. На смену морозам придет потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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