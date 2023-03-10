В ЯНАО ожидают резкое усиление ветра

В ЯНАО 12 марта ожидается резкое усиление ветра, по данным окружного ГУ МЧС сила ветра составит от 8 до 13 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Информация о штормовом предупреждении опубликована в telegram-канале ведомства.
«По информации синоптиков, 12 марта на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный и западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с (Надымский, Пуровский, Тазовский, Красноселькупский районы). Температура ночью -16…-21, днем -7…-12» — сообщает ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале.
Ведомство просит граждан соблюдать осторожность и быть внимательными, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожную обстановку, отправляясь в путь.
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