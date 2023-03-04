04 марта 2023
03 марта 2023

В ЯНАО к следующим выходным придет резкое потепление и ветра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
В регионе ожидаются сильные ветра Фото:

В ЯНАО на следующей неделе ожидается резкое потепление до -2 градусов, а порывы ветра при этом будут достигать 18 метров в секунду. Информация размещена на официальном сайте Гидрометцентра России.

«10 марта в Ноябрьске температура воздуха поднимется до -3 градусов, возможен не снег, скорость ветра 13 м/с с порывами до 18 м/с. В Надыме 10 марта ожидается потепление до -2 градусов, облачно и будет идти снег. Ветер усилится до 11 м/с с порывами до 17 м/с. В Ноябрьске в этот день температура воздуха составит -5 градусов, облачно и снег, а скорость ветра составит 13 м/с с порывами до 18 м/с», — передают синоптики.

По данным сервиса Gismeteo в течение следующей недели ямальцев ожидает морозная погода. Днем 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -23 градусов. Местами в регионе возможен небольшой снег, а скорость ветра составит 6-13 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Из-за холодов у школьников снова были отменены занятия.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ЯНАО на следующей неделе ожидается резкое потепление до -2 градусов, а порывы ветра при этом будут достигать 18 метров в секунду. Информация размещена на официальном сайте Гидрометцентра России. «10 марта в Ноябрьске температура воздуха поднимется до -3 градусов, возможен не снег, скорость ветра 13 м/с с порывами до 18 м/с. В Надыме 10 марта ожидается потепление до -2 градусов, облачно и будет идти снег. Ветер усилится до 11 м/с с порывами до 17 м/с. В Ноябрьске в этот день температура воздуха составит -5 градусов, облачно и снег, а скорость ветра составит 13 м/с с порывами до 18 м/с», — передают синоптики. По данным сервиса Gismeteo в течение следующей недели ямальцев ожидает морозная погода. Днем 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -23 градусов. Местами в регионе возможен небольшой снег, а скорость ветра составит 6-13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Из-за холодов у школьников снова были отменены занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...