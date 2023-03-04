В ЯНАО к следующим выходным придет резкое потепление и ветра

05 марта 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются сильные ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО на следующей неделе ожидается резкое потепление до -2 градусов, а порывы ветра при этом будут достигать 18 метров в секунду. Информация размещена на официальном сайте Гидрометцентра России. «10 марта в Ноябрьске температура воздуха поднимется до -3 градусов, возможен не снег, скорость ветра 13 м/с с порывами до 18 м/с. В Надыме 10 марта ожидается потепление до -2 градусов, облачно и будет идти снег. Ветер усилится до 11 м/с с порывами до 17 м/с. В Ноябрьске в этот день температура воздуха составит -5 градусов, облачно и снег, а скорость ветра составит 13 м/с с порывами до 18 м/с», — передают синоптики. По данным сервиса Gismeteo в течение следующей недели ямальцев ожидает морозная погода. Днем 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -23 градусов. Местами в регионе возможен небольшой снег, а скорость ветра составит 6-13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Из-за холодов у школьников снова были отменены занятия.

В ЯНАО на следующей неделе ожидается резкое потепление до -2 градусов, а порывы ветра при этом будут достигать 18 метров в секунду. Информация размещена на официальном сайте Гидрометцентра России. «10 марта в Ноябрьске температура воздуха поднимется до -3 градусов, возможен не снег, скорость ветра 13 м/с с порывами до 18 м/с. В Надыме 10 марта ожидается потепление до -2 градусов, облачно и будет идти снег. Ветер усилится до 11 м/с с порывами до 17 м/с. В Ноябрьске в этот день температура воздуха составит -5 градусов, облачно и снег, а скорость ветра составит 13 м/с с порывами до 18 м/с», — передают синоптики. По данным сервиса Gismeteo в течение следующей недели ямальцев ожидает морозная погода. Днем 7 и 8 марта температура воздуха опустится до -23 градусов. Местами в регионе возможен небольшой снег, а скорость ветра составит 6-13 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вернутся тридцатиградусные морозы. Из-за холодов у школьников снова были отменены занятия.