Дом расположен в закрытом коттеджном поселке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на продажу выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продам коттедж 304 квадратных метра расположен на участке 29 соток. В шикарном месте на Петровском острове. Это охраняемый закрытый коттеджный поселок, окруженный каналом с водой; расположен в черте Тюмени. Цена — 75 миллионов рублей», — сообщил продавец.

На территории участка также есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка. По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 110 миллионов рублей предлагают купить коттедж с видом на набережную. Как утверждает хозяин дома, отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства.