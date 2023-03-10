10 марта 2023

Тюменец продает коттедж с бассейном и сауной почти за миллион долларов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Дом расположен в закрытом коттеджном поселке Фото:

В Тюмени на продажу выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito.

«Продам коттедж 304 квадратных метра расположен на участке 29 соток. В шикарном месте на Петровском острове. Это охраняемый закрытый коттеджный поселок, окруженный каналом с водой; расположен в черте Тюмени. Цена — 75 миллионов рублей», — сообщил продавец.

На территории участка также есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка. По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 110 миллионов рублей предлагают купить коттедж с видом на набережную. Как утверждает хозяин дома, отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства.

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В Тюмени на продажу выставлен двухэтажный коттедж с бассейном и сауной за 75 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. «Продам коттедж 304 квадратных метра расположен на участке 29 соток. В шикарном месте на Петровском острове. Это охраняемый закрытый коттеджный поселок, окруженный каналом с водой; расположен в черте Тюмени. Цена — 75 миллионов рублей», — сообщил продавец. На территории участка также есть теннисный корт, бильярд, гостевой дом, теплица и беседка. По словам продавца, в доме выполнен дизайнерский ремонт из качественных материалов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за 110 миллионов рублей предлагают купить коттедж с видом на набережную. Как утверждает хозяин дома, отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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