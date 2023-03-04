В Тюмени продают коттедж с видом на набережную

05 марта 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

В историческом центре Тюмени продают дом премиум класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени продается дом премиум класса за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Коттедж находится в историческом центре города, он расположен в непосредственной близости от набережной Туры. «Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями продается в историческом центре Тюмени. Отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства. Стоимость всего дома 110 миллионов рублей», — пишут в объявлении. Участок в 24 сотки общей площадью 720 квадратных метров. К нему прилагается сауна, джакузи, спортзал, винный погреб. Ранее в Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом».

В Тюмени продается дом премиум класса за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Коттедж находится в историческом центре города, он расположен в непосредственной близости от набережной Туры. «Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями продается в историческом центре Тюмени. Отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства. Стоимость всего дома 110 миллионов рублей», — пишут в объявлении. Участок в 24 сотки общей площадью 720 квадратных метров. К нему прилагается сауна, джакузи, спортзал, винный погреб. Ранее в Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом».