04 марта 2023
03 марта 2023

В Тюмени продают коттедж с видом на набережную

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Коттеджный посёлок. Курган , таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
В историческом центре Тюмени продают дом премиум класса Фото:

В Тюмени продается дом премиум класса за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Коттедж находится в историческом центре города, он расположен в непосредственной близости от набережной Туры.

«Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями продается в историческом центре Тюмени. Отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства. Стоимость всего дома 110 миллионов рублей», — пишут в объявлении.

Участок в 24 сотки общей площадью 720 квадратных метров. К нему прилагается сауна, джакузи, спортзал, винный погреб.

Ранее в Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом».

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В Тюмени продается дом премиум класса за 110 миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. Коттедж находится в историческом центре города, он расположен в непосредственной близости от набережной Туры. «Большая благоустроенная территория двора с голубыми елями возрастом более 20 лет, дубами и другими деревьями продается в историческом центре Тюмени. Отделка выполнена из дорогостоящего материала европейского производства. Стоимость всего дома 110 миллионов рублей», — пишут в объявлении. Участок в 24 сотки общей площадью 720 квадратных метров. К нему прилагается сауна, джакузи, спортзал, винный погреб. Ранее в Тюмени в районе Цимлянского озера продается коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома составляет 1100 квадратных метров. Внутренний дизайн выполнен в стиле Арт-Деко система «Умный Дом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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