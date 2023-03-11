Экс-советник Пентагона заявил о стратегической глупости США по отношению к России

Разворачивать прокси-войну с Россией на Украине было глупостью со стороны Белого дома. С таким мнением выступил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макрегор. Он отметил, что противостояние такой державе как Россия требует более продуманной стратегии.
«В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против крупного противника, континентальной державы, как Россия, последнее, что нужно делать, так это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога», — рассказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он назвал такую стратегию глупостью.
Эксперты подтверждают, что украинский конфликт является частью прокси-войны, которую НАТО ведет против России. Об этом свидетельствуют поставки американского оружия, передает «Федеральное агентство новостей».
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Разворачивать прокси-войну с Россией на Украине было глупостью со стороны Белого дома. С таким мнением выступил бывший советник Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макрегор. Он отметил, что противостояние такой державе как Россия требует более продуманной стратегии. «В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против крупного противника, континентальной державы, как Россия, последнее, что нужно делать, так это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога», — рассказал Дуглас Макгрегор в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он назвал такую стратегию глупостью. Эксперты подтверждают, что украинский конфликт является частью прокси-войны, которую НАТО ведет против России. Об этом свидетельствуют поставки американского оружия, передает «Федеральное агентство новостей».