Полковник предрек гражданскую войну в обезоруженной Европе

12 марта 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Германия идет против своих интересов, передавая оружие Украине, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа не сможет справиться с военными формированиями мигрантов внутри своих стран, поскольку передает оружие Украине. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Предполагая то, что они будут накачивать Украину боеприпасами, она победит — это нонсенс. Они полностью разоружили себя перед лицом возможных угроз. Это не обязательно Россия на них нападет. Вы посмотрите, что творится в странах Евросоюза по поводу мигрантов. Это же незаконные военные формирования, которые завтра могут объявить о своей независимости. Им придется воевать, а воевать нечем», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, в наибольшей опасности сейчас Германия. «Они разоружаются, и безопасность падает на глазах. Люди, которые приехали в ту же Германию при [экс-канцлере Ангеле] Меркель, никогда не были немцами. Они даже историю Германии не представляют. Они представляют одно: этот кусок земли они взяли и никому отдавать не собираются. Что творит Германия, я не могу понять. Германия сама топчет свои интересы. Она падает на глазах», — отметил экс-разведчик. Депутат бундестага от партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна опустошать все свои склады с боеприпасами, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для борьбы с РФ. Он предложил закупать недостающие боеприпасы на мировом рынке и заявил о необходимости создавать больше производственных предприятий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европа не сможет справиться с военными формированиями мигрантов внутри своих стран, поскольку передает оружие Украине. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Предполагая то, что они будут накачивать Украину боеприпасами, она победит — это нонсенс. Они полностью разоружили себя перед лицом возможных угроз. Это не обязательно Россия на них нападет. Вы посмотрите, что творится в странах Евросоюза по поводу мигрантов. Это же незаконные военные формирования, которые завтра могут объявить о своей независимости. Им придется воевать, а воевать нечем», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, в наибольшей опасности сейчас Германия. «Они разоружаются, и безопасность падает на глазах. Люди, которые приехали в ту же Германию при [экс-канцлере Ангеле] Меркель, никогда не были немцами. Они даже историю Германии не представляют. Они представляют одно: этот кусок земли они взяли и никому отдавать не собираются. Что творит Германия, я не могу понять. Германия сама топчет свои интересы. Она падает на глазах», — отметил экс-разведчик. Депутат бундестага от партии Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна опустошать все свои склады с боеприпасами, чтобы обеспечить Украину необходимыми средствами для борьбы с РФ. Он предложил закупать недостающие боеприпасы на мировом рынке и заявил о необходимости создавать больше производственных предприятий.