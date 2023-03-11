Папа Римский назвал условие для визита в Киев

Папа Римский Франциск готов поехать в Киев, если будет возможность посетить Москву
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Понтифик хочет в Киев, но при условии, что его также примут в Москве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но при одном условии — если у него будет возможность посетить также Москву. Об этом понтифик заявил в интервью испанскому изданию La Nacion.

«Я хочу в Киев. Но при условии визита в Москву. То есть либо в оба места, либо ни в одно из них», — сказал глава Римско-католической церкви

Он отметил, что не считает визит в Москву невозможным. «Это возможно. Мы надеемся, что сможем это сделать. Я не закрыл эту дверь», — подчеркнул он.

Ранее понтифик выразил готовность приехать в Москву к президенту России Владимиру Путину — обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Папа Римский заявил, что у него есть собственный мирный план.

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Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но при одном условии — если у него будет возможность посетить также Москву. Об этом понтифик заявил в интервью испанскому изданию La Nacion. «Я хочу в Киев. Но при условии визита в Москву. То есть либо в оба места, либо ни в одно из них», — сказал глава Римско-католической церкви Он отметил, что не считает визит в Москву невозможным. «Это возможно. Мы надеемся, что сможем это сделать. Я не закрыл эту дверь», — подчеркнул он. Ранее понтифик выразил готовность приехать в Москву к президенту России Владимиру Путину — обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине. Папа Римский заявил, что у него есть собственный мирный план.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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