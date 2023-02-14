Папа Римский намерен обсудить с Путиным мир в Европе

Папа Римский Франциск выразил готовность приехать в Москву к президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить мирное урегулирование противостояния РФ и Запада, развернувшегося на полях сражений на Украине. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который переписывается с понтификом.
«У Папы есть план предложения по мирному урегулированию противостояния России и Запада. Он подтвердил желание переговоров с российским руководством, готовность приехать в Москву», — сказал Севастьянов РИА Новости.
В подтверждение своих слов, Севастьянов привел фрагмент письма понтифика.«Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — говорится в письме Папы Римского Франциска.
Ранее друг президента России Владимира Путина, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявлял, что только Папа Римский предлагает действенные решения украинского конфликта. Берлускони отметил, что ни у кого больше нет решений сложившейся ситуации.
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