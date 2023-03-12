Вирусолог Волчков: коронавирус будет приходить один раз в несколько лет

13 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Коронавирус уходит из повседневной жизни людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус становится инфекцией, которая будет давать лишь один пик заболеваемости в год. В будущем инфекция будет все реже тревожить человеческую популяцию, давая волны не каждый год. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Ковид сейчас будет затухать потихоньку. Он сейчас будет из двухпиковой фазы, когда у нас едет весной и осенью пики, постепенно трансформируется в однопиковую. Он будет приходить только по осени. Потом сдвинется в мигающую фазу, когда не каждый год он будет к нам приходить», — сказал Павел Волчков. При этом, как отметил вирусолог, следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти спокойнее, чем предыдущий. «Так как гриппов много, они будут приходить к нам каждый год, каждый сезон. Но таких высоких показателей, какие были в 2022—2023 годах, в сезоне 2023-2024 ожидать не следует. Тут как раз будет небольшой провал, но это не значит, что вирусных инфекций или групповых не будет совсем», — заключил специалист.

Коронавирус становится инфекцией, которая будет давать лишь один пик заболеваемости в год. В будущем инфекция будет все реже тревожить человеческую популяцию, давая волны не каждый год. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Ковид сейчас будет затухать потихоньку. Он сейчас будет из двухпиковой фазы, когда у нас едет весной и осенью пики, постепенно трансформируется в однопиковую. Он будет приходить только по осени. Потом сдвинется в мигающую фазу, когда не каждый год он будет к нам приходить», — сказал Павел Волчков. При этом, как отметил вирусолог, следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти спокойнее, чем предыдущий. «Так как гриппов много, они будут приходить к нам каждый год, каждый сезон. Но таких высоких показателей, какие были в 2022—2023 годах, в сезоне 2023-2024 ожидать не следует. Тут как раз будет небольшой провал, но это не значит, что вирусных инфекций или групповых не будет совсем», — заключил специалист.