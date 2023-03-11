Пациенты челябинского онкоцентра пожаловались на проблемы с питьевой водой. Фото

12 марта 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Родственникам приходится выливать воду из пятилитровок, чтобы передачу приняли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациенты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины пожаловались на ограничения по весу при приеме передач от родственников, из-за чего у них возникли проблемы с получением бутылей с питьевой водой. Об этом они сообщили в соцсетях. «Родственник находится в онкологическом центре, где проходит долгое и тяжелое лечение: назначена химиотерапия, врачи рекомендуют пить как можно больше воды. В Челябинске никого у нас нет. Сегодня принесли пять литров воды и немного продуктов, охрана отказалась принять, ссылаясь на постановление об ограничении веса передач», — написала родственница одного из пациентов в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Женщина добавила, что половину воды пришлось вылить, чтобы уложиться в нормативный вес. Она уточнила, что в отделении нет кулера или чайника, чтобы кипятить воду. Ездить ежедневно, чтобы привозить по 1,5 литра воды, у родственников нет возможности. Другие пользователи соцсети в комментариях под постом подтвердили, что проблема с питьевой водой действительно существуют. В медучреждении есть буфет, где можно купить воду, однако он не работает по выходным, к тому же посещать его разрешено не всем категориям больных. URA.RU направило запрос в Минздрав Челябинской области с просьбой разъяснить ситуацию. Паблик «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пациенты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины пожаловались на ограничения по весу при приеме передач от родственников, из-за чего у них возникли проблемы с получением бутылей с питьевой водой. Об этом они сообщили в соцсетях. «Родственник находится в онкологическом центре, где проходит долгое и тяжелое лечение: назначена химиотерапия, врачи рекомендуют пить как можно больше воды. В Челябинске никого у нас нет. Сегодня принесли пять литров воды и немного продуктов, охрана отказалась принять, ссылаясь на постановление об ограничении веса передач», — написала родственница одного из пациентов в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте». Женщина добавила, что половину воды пришлось вылить, чтобы уложиться в нормативный вес. Она уточнила, что в отделении нет кулера или чайника, чтобы кипятить воду. Ездить ежедневно, чтобы привозить по 1,5 литра воды, у родственников нет возможности. Другие пользователи соцсети в комментариях под постом подтвердили, что проблема с питьевой водой действительно существуют. В медучреждении есть буфет, где можно купить воду, однако он не работает по выходным, к тому же посещать его разрешено не всем категориям больных. URA.RU направило запрос в Минздрав Челябинской области с просьбой разъяснить ситуацию.