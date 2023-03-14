После пожарной тревоги студентов Пермского университета вывели на улицу

В ПГНИУ сработала пожарная сигнализация Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студентов Пермского университета (ПГНИУ) вывели из здания первого корпуса после того, как прозвучал сигнал пожарной тревоги. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В первом корпусе ПГНИУ сработала пожарная сигнализация. Студентов вывели на улицу. На первом этаже заметен дым. Через несколько минут приехали пожарные машины», — пояснил собеседник агентства.

Известно, что эвакуировали только учащихся первого корпуса. В ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что в помещении произошло «короткое замыкание электропроводки с последующим горением». Позже огонь потух сам. Самостоятельно эвакуировались порядка ста человек. Пострадавших нет.