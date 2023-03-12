Активистку «ЯМыФургал» обвинили в госизмене

Дело о государственной измене завели на активистку движения «ЯМыФургал», которая переводила денежные средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«По факту оказания финансовой помощи ВСУ активисткой „ЯМыФургал“ Следственным управлением ФСБ России в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье „Государственная измена“», — передает сообщение ЦОС ФСБ России РИА Новости. Там отметили, что активистка является жительницей Хабаровска. Она отправляла денежные средства на покупку ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, заключили в ведомстве.
Ранее в России задержали жительницу Москвы, которая также оказывала финансовую помощь украинской армии. В Новгородской области сотрудники ФСБ арестовали местного жителя, который предпринимал попытки вербовки мобилизованных для отправки сведений о местонахождении частей российской армии, передает Nation News.
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