12 марта 2023

Активистку «ЯМыФургал» обвинили в госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Активистка «ЯМыФургал» отправляла деньги на нужды украинской армии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ Фото:

Дело о государственной измене завели на активистку движения «ЯМыФургал», которая переводила денежные средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«По факту оказания финансовой помощи ВСУ активисткой „ЯМыФургал“ Следственным управлением ФСБ России в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье „Государственная измена“», — передает сообщение ЦОС ФСБ России РИА Новости. Там отметили, что активистка является жительницей Хабаровска. Она отправляла денежные средства на покупку ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, заключили в ведомстве.

Ранее в России задержали жительницу Москвы, которая также оказывала финансовую помощь украинской армии. В Новгородской области сотрудники ФСБ арестовали местного жителя, который предпринимал попытки вербовки мобилизованных для отправки сведений о местонахождении частей российской армии, передает Nation News.

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Дело о государственной измене завели на активистку движения «ЯМыФургал», которая переводила денежные средства на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «По факту оказания финансовой помощи ВСУ активисткой „ЯМыФургал“ Следственным управлением ФСБ России в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье „Государственная измена“», — передает сообщение ЦОС ФСБ России РИА Новости. Там отметили, что активистка является жительницей Хабаровска. Она отправляла денежные средства на покупку ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, заключили в ведомстве. Ранее в России задержали жительницу Москвы, которая также оказывала финансовую помощь украинской армии. В Новгородской области сотрудники ФСБ арестовали местного жителя, который предпринимал попытки вербовки мобилизованных для отправки сведений о местонахождении частей российской армии, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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