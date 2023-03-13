SCMP: глобальный Юг устал подчиняться Западу

13 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Страны глобального Юга отказываются поддерживать политику стран Запада, пишет SCMP Фото: Официальный сайт президента Украины Страны глобального Юга, которые ранее представляли собой колонии или полуколонии, устали следовать указам Запада и не планируют больше молчать. Об этом сообщает издание South China Morning Post. «Страны глобального Юга, которые ранее были колониями или полуколониями, больше не будут молчать, когда бывшие западные хозяева настаивают на старом мироустройстве, где они правят, а другие подчиняются», — говорится в материале . Там добавили, что страны-члены НАТО регулярно выступают с угрозами в адрес этих стран, призывая их следовать западной политике, так как в обратном случае они столкнутся с неприятностями. Ранее сообщалось, что страны G20 более не намерены подчиняться Западу. Отмечается, что в состав «большой двадцатки» входят развивающиеся страны, которые «не пляшут под дудку Вашингтона».

Страны глобального Юга, которые ранее представляли собой колонии или полуколонии, устали следовать указам Запада и не планируют больше молчать. Об этом сообщает издание South China Morning Post. «Страны глобального Юга, которые ранее были колониями или полуколониями, больше не будут молчать, когда бывшие западные хозяева настаивают на старом мироустройстве, где они правят, а другие подчиняются», — говорится в материале. Там добавили, что страны-члены НАТО регулярно выступают с угрозами в адрес этих стран, призывая их следовать западной политике, так как в обратном случае они столкнутся с неприятностями. Ранее сообщалось, что страны G20 более не намерены подчиняться Западу. Отмечается, что в состав «большой двадцатки» входят развивающиеся страны, которые «не пляшут под дудку Вашингтона».