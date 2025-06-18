Путин готовит Россию к новому экономическому хаосу в мире

Президент Владимир Путин готовит Россию к новому мировому экономическому хаосу. Как объяснил итоги совещания по экономическим вопросам под руководством главы государства в Санкт-Петербурге завкафедрой социологии, политологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Дмитрий Нечаев, ситуация меняется ежедневно, и на фоне конфликта на Ближнем Востоке ее развитие и влияние на российскую экономику предсказать сложно.
«Попросил вас собраться, чтобы обсудить вопросы текущей экономической политики, поговорить о перспективах. Напомню, опираясь на возможности реального сектора, отраслей экономики, отечественных компаний, мы выстраиваем работу по достижению национальных целей развития страны, объединяем усилия федеральных органов власти, региональных, местных наших коллег», — сообщил Путин участникам совещания, которых было всего семь человек.
Он напомнил главную задачу власти – «повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее». Поэтому решения должны быть максимально эффективны. А для этого требуется оценка ситуации.
«Нужно постоянно отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках.
Предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России», — обратился президент к участникам совещания.
Среди тех, кто сидел с Путиным за одним столом оказались сегодня первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, замглавы АП Максим Орешкин, министр экономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава «Сбера» Герман Греф. Именно ему Путин и предоставил слово первому . «В банке чувствуют, что происходит в реальном секторе экономики», — отметил Путин.
Президент пытается предугадать новые проблемы, с которыми России придется столкнуться в ближайшее время. Поэтому Путин основным докладчиком определил главу Сбера Грефа — как представителя банковского сектора. Речь, по словам эксперта, идет о хаотичном развитии мировой экономики, что не может не сказаться на ситуации внутри страны.
«Речь идет скорее не о моделях развития, а о моделях выживания – предстоит решать многие проблемы в экономике. Ситуация меняется буквально ежедневно. Идет подготовка к дальнейшей хаотизации мировой экономики.
Думаю, что Путин хотел бы знать, готов ли банковский сектор к вызовам, если ситуация ухудшится, готов ли топливно-энергетический комплекс, например, к ситуации, если Иран перекроет Ормузский пролив, что повлечет скачок цен на нефть. Путина наверняка беспокоит дальнейшее развитие оборонно-промышленного комплекса – этим и обусловлен состав участников совещания. Это встряска для всех, и она должна заставить чиновников подготовиться к хаотизации мировой экономики и политики и дальнейшей турбулентности», — заключил Нечаев.
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