Global Times: G20 не будет подчиняться Западу во главе с США 08 июля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 + Global Times объяснило Вашингтону правила саммита G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с США. Об этом пишет китайское издание Global Times. «В G20 входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона», — заявил изданию старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю. Он подчеркнул, что объединение G20 не является платформой, принадлежащей исключительно США. Авторы статьи посоветовали Вашингтону отказаться от фантазий превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали на саммите G7. «Развивающиеся страны, входящие в G20, заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты», — отметили публицисты. Ранее американские СМИ сообщали, что США оказывают серьезное давление на президента Индонезии и требует от него не звать президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Однако 21 апреля Индонезия направила Путину официальное приглашение на саммит. 6 июля стало известно, что глава государства намерен принять участие в мероприятии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Страны G20 не намерены подчиняться Западу во главе с США. Об этом пишет китайское издание Global Times. «В G20 входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона», — заявил изданию старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю. Он подчеркнул, что объединение G20 не является платформой, принадлежащей исключительно США. Авторы статьи посоветовали Вашингтону отказаться от фантазий превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу, как они это сделали на саммите G7. «Развивающиеся страны, входящие в G20, заинтересованы обсудить такие проблемы, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты», — отметили публицисты. Ранее американские СМИ сообщали, что США оказывают серьезное давление на президента Индонезии и требует от него не звать президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Однако 21 апреля Индонезия направила Путину официальное приглашение на саммит. 6 июля стало известно, что глава государства намерен принять участие в мероприятии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям