18 июня 2025

Путин: Россия представила партнерам варианты по Ирану и Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин рассказал о вариантах обеспечения интересов Ирана в мировой атомной энергетике
Путин рассказал о вариантах обеспечения интересов Ирана в мировой атомной энергетике Фото:

Россия предложила международным партнерам решения по урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и обеспокоенностью Израиля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля. Москва представила их партнерам», — заявил российский лидер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия предложила международным партнерам решения по урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и обеспокоенностью Израиля. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. «Есть варианты, как обеспечить интересы Ирана в мирной атомной энергетике и снять озабоченность Израиля. Москва представила их партнерам», — заявил российский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...