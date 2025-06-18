Взлетевшие цены на такси и проблемы с покупками: кто виноват в масштабном сбое со связью 18 июня

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на проблемы со связью
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Жители Санкт-Петербура и других территорий сообщают о проблемах со связью
Жители Санкт-Петербура и других территорий сообщают о проблемах со связью Фото:
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ПМЭФ-2025

Жители Санкт-Петербурга, а также ряда других российских регионов жалится на перебои со связью, которая негативно влияет на работу мобильного интернета. Далее в комитете по информатизации и связи журналистам пояснили, что проблемы с интернетом могут быть связаны с проведением в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). URA.RU рассказывает, где в основном фиксируют проблемы со связь и когда их исправят. 

Причина сбоев — ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге 18 июня открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Традиционно в рамках форума проходят многочисленные доклады, панельные дискуссии, а также демонстрируются новейшие отечественные достижения в различных отраслях. Мероприятие уже насчитывает около 25 тысяч участников и более 160 экспертов, в том числе и из других стран. 

В комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка». 

«В связи с проведением ПМЭФ на территории Санкт-Петербурга возможно временное ухудшение качества мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий», — отмечается в сообщении комитета.

Весь Петербург практически без связи 

Сотовые операторы снимают с себя ответственность

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще утром 18 июня были зафиксированы массовые проблемы с мобильной связью и интернетом у абонентов крупнейших операторов — МТС, Т2, «МегаФон» и «Билайн». Соответствующие данные фиксировали мониторинговые сервисы «Сбой.рф» и Downdetector. 

Далее сами операторы сотовой связи прокомментировали ситуацию. Они сняли с себя ответственность, заявив, что проблемы носят внешний характер. Об этом, например, заявили в «Мегафон». «Наша сеть работает стабильно. Возможно, сложности возникли по внешним причинам», — прокомментировали ситуацию в компании. Тele 2 также посоветовали гражданам пользоваться Wi-Fi. Оператор Yota предлагает 50 рублей в качестве компенсации за проблемы с интернетом.

Петербуржцы отмечали отсутствие связи и мобильного интернета в разных районах города, включая Ульянку и Красносельский район. Некоторые пользователи жалуются на невозможность воспользоваться мессенджерами и проблемный доступ к DNS-серверам.

Рост цен на такси и проблемы с транспортом в целом

Сообщается, что перебои негативно сказались на работе такси: водители сталкиваются с трудностями при завершении заказов и вынуждены звонить в поддержку, из-за чего увеличивается стоимость поездки. В электричках, по словам пассажиров, появились сложности с оплатой билетов через мобильные приложения — контролеры временно принимают оплату только наличными.

Сервис 2ГИС порекомендовал пользователям заранее загружать офлайн-карты Санкт-Петербурга, чтобы не остаться без доступа к навигации в случае дальнейших сбоев. Для этого необходимо установить приложение, выбрать город и загрузить карту для использования без подключения к интернету.

До 35 регионов столкнулись с проблемами со связью
До 35 регионов столкнулись с проблемами со связью
Фото:

Что происходит в других частях России 

Десятки регионов почти без связи

В 35 регионах России за последние сутки были введены ограничения на мобильный интернет. Об этом 18 июня сообщили представители региональных администраций и профильных ведомств. Ограничения затронули доступ к 3G и 4G сетям, однако в отдельных областях наблюдается восстановление связи.

Однако о частичном восстановлении доступа в интернет рассказали жители Татарстана, Тюменской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал «На связи. Служба техподдержки». В Тюменской области сообщалось о проблемах со связью еще 12 июня.

Иркутская область

В Иркутской области введены ограничения на мобильный интернет 3G и 4G, при этом связь стандарта 2G продолжит работать. Однако, как уточняют местные власти, в радиусах пяти километров вокруг аэропорта Братск и семи километров вокруг военной части в поселке Средний под ограничения попадают также и жилые районы.

Псковская область

Власти Псковской области ищут способы минимизировать неудобства для жителей. «Мы думаем, как сделать так, чтобы это [отключение мобильного интернета] приносило минимальные неудобства. В частности, в нескольких локациях появится локальный интернет. Воспользоваться им можно будет через Госуслуги», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников. 

Воронежская область

Между тем, в Воронеже местные жители жалуются на перебои в работе магазинов. Из-за отключения интернета невозможно приобрести воду и молоко даже за наличные, так как не функционируют системы считывания маркировки товаров. 

Ранние сбои 

По информации издания «Привет Ростов», в Ростовской области перебои с мобильным интернетом были зафиксированы начиная с 12 июня. Региональные власти подтвердили, что временное приостановление работы мобильного интернета связано с вопросами обеспечения безопасности.

О введении ограничений на предоставление мобильного интернет-доступа ранее сообщили также представители властей Брянской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. Кроме того, сведения о перебоях поступали из Тульской и Воронежской областей.

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Жители Санкт-Петербурга, а также ряда других российских регионов жалится на перебои со связью, которая негативно влияет на работу мобильного интернета. Далее в комитете по информатизации и связи журналистам пояснили, что проблемы с интернетом могут быть связаны с проведением в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). URA.RU рассказывает, где в основном фиксируют проблемы со связь и когда их исправят.  Причина сбоев — ПМЭФ-2025 В Санкт-Петербурге 18 июня открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Традиционно в рамках форума проходят многочисленные доклады, панельные дискуссии, а также демонстрируются новейшие отечественные достижения в различных отраслях. Мероприятие уже насчитывает около 25 тысяч участников и более 160 экспертов, в том числе и из других стран.  В комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка».  Весь Петербург практически без связи  Сотовые операторы снимают с себя ответственность В Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще утром 18 июня были зафиксированы массовые проблемы с мобильной связью и интернетом у абонентов крупнейших операторов — МТС, Т2, «МегаФон» и «Билайн». Соответствующие данные фиксировали мониторинговые сервисы «Сбой.рф» и Downdetector.  Далее сами операторы сотовой связи прокомментировали ситуацию. Они сняли с себя ответственность, заявив, что проблемы носят внешний характер. Об этом, например, заявили в «Мегафон». «Наша сеть работает стабильно. Возможно, сложности возникли по внешним причинам», — прокомментировали ситуацию в компании. Тele 2 также посоветовали гражданам пользоваться Wi-Fi. Оператор Yota предлагает 50 рублей в качестве компенсации за проблемы с интернетом. Петербуржцы отмечали отсутствие связи и мобильного интернета в разных районах города, включая Ульянку и Красносельский район. Некоторые пользователи жалуются на невозможность воспользоваться мессенджерами и проблемный доступ к DNS-серверам. Рост цен на такси и проблемы с транспортом в целом Сообщается, что перебои негативно сказались на работе такси: водители сталкиваются с трудностями при завершении заказов и вынуждены звонить в поддержку, из-за чего увеличивается стоимость поездки. В электричках, по словам пассажиров, появились сложности с оплатой билетов через мобильные приложения — контролеры временно принимают оплату только наличными. Сервис 2ГИС порекомендовал пользователям заранее загружать офлайн-карты Санкт-Петербурга, чтобы не остаться без доступа к навигации в случае дальнейших сбоев. Для этого необходимо установить приложение, выбрать город и загрузить карту для использования без подключения к интернету. Что происходит в других частях России  Десятки регионов почти без связи В 35 регионах России за последние сутки были введены ограничения на мобильный интернет. Об этом 18 июня сообщили представители региональных администраций и профильных ведомств. Ограничения затронули доступ к 3G и 4G сетям, однако в отдельных областях наблюдается восстановление связи. Однако о частичном восстановлении доступа в интернет рассказали жители Татарстана, Тюменской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал «На связи. Служба техподдержки». В Тюменской области сообщалось о проблемах со связью еще 12 июня. Иркутская область В Иркутской области введены ограничения на мобильный интернет 3G и 4G, при этом связь стандарта 2G продолжит работать. Однако, как уточняют местные власти, в радиусах пяти километров вокруг аэропорта Братск и семи километров вокруг военной части в поселке Средний под ограничения попадают также и жилые районы. Псковская область Власти Псковской области ищут способы минимизировать неудобства для жителей. «Мы думаем, как сделать так, чтобы это [отключение мобильного интернета] приносило минимальные неудобства. В частности, в нескольких локациях появится локальный интернет. Воспользоваться им можно будет через Госуслуги», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников.  Воронежская область Между тем, в Воронеже местные жители жалуются на перебои в работе магазинов. Из-за отключения интернета невозможно приобрести воду и молоко даже за наличные, так как не функционируют системы считывания маркировки товаров.  Ранние сбои  По информации издания «Привет Ростов», в Ростовской области перебои с мобильным интернетом были зафиксированы начиная с 12 июня. Региональные власти подтвердили, что временное приостановление работы мобильного интернета связано с вопросами обеспечения безопасности. О введении ограничений на предоставление мобильного интернет-доступа ранее сообщили также представители властей Брянской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. Кроме того, сведения о перебоях поступали из Тульской и Воронежской областей.
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