Взлетевшие цены на такси и проблемы с покупками: кто виноват в масштабном сбое со связью 18 июня

Жители Санкт-Петербурга, а также ряда других российских регионов жалится на перебои со связью, которая негативно влияет на работу мобильного интернета. Далее в комитете по информатизации и связи журналистам пояснили, что проблемы с интернетом могут быть связаны с проведением в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). URA.RU рассказывает, где в основном фиксируют проблемы со связь и когда их исправят.
Причина сбоев — ПМЭФ-2025
В Санкт-Петербурге 18 июня открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Традиционно в рамках форума проходят многочисленные доклады, панельные дискуссии, а также демонстрируются новейшие отечественные достижения в различных отраслях. Мероприятие уже насчитывает около 25 тысяч участников и более 160 экспертов, в том числе и из других стран.
В комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета и связи из-за проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка».
«В связи с проведением ПМЭФ на территории Санкт-Петербурга возможно временное ухудшение качества мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий», — отмечается в сообщении комитета.
Весь Петербург практически без связи
Сотовые операторы снимают с себя ответственность
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще утром 18 июня были зафиксированы массовые проблемы с мобильной связью и интернетом у абонентов крупнейших операторов — МТС, Т2, «МегаФон» и «Билайн». Соответствующие данные фиксировали мониторинговые сервисы «Сбой.рф» и Downdetector.
Далее сами операторы сотовой связи прокомментировали ситуацию. Они сняли с себя ответственность, заявив, что проблемы носят внешний характер. Об этом, например, заявили в «Мегафон». «Наша сеть работает стабильно. Возможно, сложности возникли по внешним причинам», — прокомментировали ситуацию в компании. Тele 2 также посоветовали гражданам пользоваться Wi-Fi. Оператор Yota предлагает 50 рублей в качестве компенсации за проблемы с интернетом.
Петербуржцы отмечали отсутствие связи и мобильного интернета в разных районах города, включая Ульянку и Красносельский район. Некоторые пользователи жалуются на невозможность воспользоваться мессенджерами и проблемный доступ к DNS-серверам.
Рост цен на такси и проблемы с транспортом в целом
Сообщается, что перебои негативно сказались на работе такси: водители сталкиваются с трудностями при завершении заказов и вынуждены звонить в поддержку, из-за чего увеличивается стоимость поездки. В электричках, по словам пассажиров, появились сложности с оплатой билетов через мобильные приложения — контролеры временно принимают оплату только наличными.
Сервис 2ГИС порекомендовал пользователям заранее загружать офлайн-карты Санкт-Петербурга, чтобы не остаться без доступа к навигации в случае дальнейших сбоев. Для этого необходимо установить приложение, выбрать город и загрузить карту для использования без подключения к интернету.
Что происходит в других частях России
Десятки регионов почти без связи
В 35 регионах России за последние сутки были введены ограничения на мобильный интернет. Об этом 18 июня сообщили представители региональных администраций и профильных ведомств. Ограничения затронули доступ к 3G и 4G сетям, однако в отдельных областях наблюдается восстановление связи.
Однако о частичном восстановлении доступа в интернет рассказали жители Татарстана, Тюменской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал «На связи. Служба техподдержки». В Тюменской области сообщалось о проблемах со связью еще 12 июня.
Иркутская область
В Иркутской области введены ограничения на мобильный интернет 3G и 4G, при этом связь стандарта 2G продолжит работать. Однако, как уточняют местные власти, в радиусах пяти километров вокруг аэропорта Братск и семи километров вокруг военной части в поселке Средний под ограничения попадают также и жилые районы.
Псковская область
Власти Псковской области ищут способы минимизировать неудобства для жителей. «Мы думаем, как сделать так, чтобы это [отключение мобильного интернета] приносило минимальные неудобства. В частности, в нескольких локациях появится локальный интернет. Воспользоваться им можно будет через Госуслуги», — заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Воронежская область
Между тем, в Воронеже местные жители жалуются на перебои в работе магазинов. Из-за отключения интернета невозможно приобрести воду и молоко даже за наличные, так как не функционируют системы считывания маркировки товаров.
Ранние сбои
По информации издания «Привет Ростов», в Ростовской области перебои с мобильным интернетом были зафиксированы начиная с 12 июня. Региональные власти подтвердили, что временное приостановление работы мобильного интернета связано с вопросами обеспечения безопасности.
О введении ограничений на предоставление мобильного интернет-доступа ранее сообщили также представители властей Брянской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. Кроме того, сведения о перебоях поступали из Тульской и Воронежской областей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.