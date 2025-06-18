Роботы, Лабубу с Медведевым и новая Lada Azimut: чем удивил стартовый день ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге прошел первый день Международного экономического форума (ПМЭФ-2025). На форуме были представлены новейшие разработки в области беспилотников, включая дроны и беспилотные автомобили, такие как многоцелевой автомобиль «Штурм» и бронеавтомобиль «Спартак». Особое внимание привлекла презентация новой модели Lada Azimut, разработанной на базе Vesta, с интеграцией современного ИИ-GigaChat для улучшения взаимодействия водителя с автомобилем.
В этом году главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Уже в первый день форум посетили свыше 25 тысяч гостей. Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий. Как прошло открытие масштабного экономического форума — в материале URA.RU.
На повестке — актуальные мировые события
Деловая программа ПМЭФ-2025 стартовала с сессии по итогам Открытого диалога Национального центра «Россия». Открывающую встречу провел заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который заявил, что в этом году организаторы сосредоточат внимание на ключевых событиях в мировой политике и экономике.
В рамках сессии представители разных стран обсудили влияние демографических изменений, технологических инноваций и роль африканских государств в мировой экономике. В частности, доктор экономических наук, профессор Мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага указал на возрастающее влияние стран глобального большинства в международных процессах.
По мнению эксперта, именно эти государства становятся инициаторами перемен, что способствует формированию более гибкой и многополярной системы международных отношений. Встреча собрала аналитиков из России, Камеруна, Испании, Азербайджана и Канады, а также авторов лучших эссе, представленных в рамках Открытого диалога.
На форуме впервые представили наградной лист отца Путина
В этом году на ПМЭФ впервые были представлены материалы, связанные с Владимиром Спиридоновичем Путиным — отцом президента России Владимира Путина. Экспозиция, включающая наградной лист и мемориальное панно, размещена на стенде компании «Дом семейных традиций „Кристиан“», сообщил корреспондент URA.RU с места события.
Отец президента России участвовал в Великой Отечественной войне, получил тяжелое ранение и заслужил боевые награды. Инициатива по публикации этих сведений призвана обеспечить постоянный доступ к информации о героях войны — не только в дни памятных дат (23 февраля и 9 мая), но и в любое время. Проект поможет молодому поколению узнавать о военном прошлом своих семей и сохранять память о подвигах предков — как в личной истории, так и в общенациональном масштабе.
Новейшие беспилотники России показали миру
В первой половине дня на форуме состоялась презентация новейших российских дронов — «Пилигрим», «Пегас» и «Лидер». Экспозиция, организованная на специализированных стендах, привлекла внимание участников, представителей бизнеса и международных делегаций, отмечал корреспондент URA.RU. Подробнее с характеристиками дронов можно ознакомиться в отдельном материале.
Представленные модели позиционируются как перспективные решения для военных и гражданских задач — от мониторинга территорий до грузоперевозок. Разработчики подчеркнули их адаптивность к экстремальным климатическим условиям и сложным операционным средам.
Ключевые особенности БПЛА:
- «Пилигрим» — многофункциональный дрон с увеличенной продолжительностью полета и возможностью интеграции разведывательного оборудования;
- «Пегас» — ударный БПЛА с высокой маневренностью, точностью поражения целей и современной навигационной системой;
- «Лидер» — универсальная модульная платформа грузоподъемностью до 150 кг для разведки и транспортировки.
Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак также объявил о запуске рейтинга «дронификации» регионов. Новый рейтинг призван оценить развитие беспилотных авиационных систем (БАС) в субъектах РФ и будет стимулировать их гражданское применение. С 2026 года участие в рейтинге станет обязательным для региональных властей. Рейтинг должен показать, насколько регион готов к массовой эксплуатации беспилотников.
На форуме также была представлена новая техника ВС РФ. Среди образцов, например, многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» с несущим корпусом и полноприводным шасси 4x4. В него помещается до девяти бойцов.
Талибы приехали на форум в Россию
Делегация движения «Талибан» (организация признана террористической и находится под санкциями ООН) прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) в первый день его работы. Прибытие представителей движения привлекло внимание участников мероприятия и иностранных гостей форума.
АвтоВАЗ представил новую Lada
Компания «АвтоВАЗ» впервые представила новую модель автомобиля Lada Azimut. Во время презентации вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев рассказал, что машина создана на базе платформы Lada Vesta.
По словам представителей компании, автомобиль ориентирован на современного городского жителя. Дизайн автомобиля выполнен с учетом последних тенденций в автомобильной индустрии, а комплектации будут адаптированы под требования российского рынка. Официально стоимость нового авто не обозначили, однако автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с URA.RU предположил, что цена будет не более 2,5 миллионов рублей. Начать выпуск Lada Azimut собираются в 2026 году.
Также была представлена рестайлинговая Niva Travel. У нее новый мотор на 1,8 литра и переработанный дизайн, авто имеет 90 лошадиных сил. Внедорожнику обновили и переднюю часть: новая решетка радиатора, салон и другая оптика.
Роботы покорили гостей
Зрители смогли увидеть человекоподобных роботов, которые свободно перемещались по павильонам и взаимодействовали с людьми. Внимание гостей привлек робот по имени Володя. Как рассказал корреспондент URA.RU, он свободно перемещался по территории форума и вступал в контакт с посетителями, предлагая пожать ему руку.
«Володя активно общался с участниками форума. Примечательно, что часто робота видели с необычной стильной сумочкой», — сообщил корреспондент URA.RU.
Был представлен еще один необычный экспонат — робот-консультант София. Ее разработали на базе российских технологий искусственного интеллекта. Робот начнет оказывать консультационную поддержку предпринимателям Московской области уже на следующей неделе. Об этом журналисту URA.RU сообщил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский на стенде Московской области.
По словам представителя министерства, модель цифрового ассистента создана в партнерстве с ведущими российскими компаниями в сфере искусственного интеллекта — Яндексом и Сбербанком. София будет предоставлять юридические консультации, помогать подбирать меры поддержки для бизнеса, а также информировать о возможностях получения земельных участков, помещений, налоговых льгот, субсидий и льготных займов. Искусственный интеллект поэтапно даст предпринимателю инструкции по оформлению необходимых документов и заявок.
Достижения регионов и неожиданные сувениры
Регионы России активно представили свои культурные и экономические достижения. Башкортостан привлек внимание стилизованным под пчелиные соты роботом и популярными футболками с цитатами известных политиков. Челябинская область демонстрировала свои успехи в промышленности через металлическую фигуру человека.
Форум также украшали ручные матрешки, игрушки «Лабубу» с лицами известных политиков. Среди игрушек можно узнать председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, зампреда правительства РФ Татьяну Голикову, заместителя председателя совета безопасности Дмитрия Медведева и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Их выдают гостям, которые приходят на интервью к телеканалу «360». Также на форуме была представлена символическая купюра БРИКС.
Сделки форума
В первый день ПМЭФ также были заключены несколько соглашений. АвтоВАЗ и платформа «Авито Авто» заключили стратегическое партнерство для совместного анализа автомобильного рынка и проведения маркетинговых исследований.
Также в этот день фонд «Защитники Отечества» и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве. Замминистра обороны Анна Цивилева, комментируя событие, отметила, что документ направлен на развитие совместных культурных инициатив и поддержку ветеранов.
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