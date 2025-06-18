18 июня 2025

Путин раскрыл неожиданный факт о своей дочери и внучке

Путин признал, что некоторые члены его семьи свободно владеют китайским языком
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин признался, что его внучка свободно говорит на китайском языке
Путин признался, что его внучка свободно говорит на китайском языке Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил, близкие и родные люди изучают китайский язык. Об этом глава государства рассказал 18 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Я уже говорил, что некоторые мои близкие и родные люди изучают китайский язык. У моей внучки воспитательница из Пекина, она свободно говорит на китайском языке. А моя дочь уже давно начала изучать китайский с преподавателем. Интерес к языку в России растет», — рассказал президент РФ.

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Президент России Владимир Путин сообщил, близкие и родные люди изучают китайский язык. Об этом глава государства рассказал 18 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств. «Я уже говорил, что некоторые мои близкие и родные люди изучают китайский язык. У моей внучки воспитательница из Пекина, она свободно говорит на китайском языке. А моя дочь уже давно начала изучать китайский с преподавателем. Интерес к языку в России растет», — рассказал президент РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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