Тюменский хирург Терехин сохранит место в городской думе

Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский хирург Антон Терехин с высокой долей вероятности сохранит место в новом созыве городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.

«Врач Терехин как кандидат от „Единой России“ уверенно выиграл в 2021 году довыборы в гордуму. В партии на него возлагают большие надежды, он получит полную поддержку и вновь выдвинется по своему округу №12», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам предварительного голосования ЕР, которое пройдет с 22 по 28 мая.

Избирательная кампания по выдвижению Терехина в Тюменскую городскую думу в 2021 году получила спецприз федеральной политической «Премии Воротникова», учрежденной холдингом «Минченко консалтинг». Тогда тюменских политтехнологов отметили за «технологичные и малобюджетные решения».