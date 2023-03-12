12 марта 2023
11 марта 2023

Тюменский хирург Терехин сохранит место в городской думе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Тюмень, совещание, тюменская городская дума, заседание
Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября Фото:

Тюменский хирург Антон Терехин с высокой долей вероятности сохранит место в новом созыве городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября.

«Врач Терехин как кандидат от „Единой России“ уверенно выиграл в 2021 году довыборы в гордуму. В партии на него возлагают большие надежды, он получит полную поддержку и вновь выдвинется по своему округу №12», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам предварительного голосования ЕР, которое пройдет с 22 по 28 мая.

Избирательная кампания по выдвижению Терехина в Тюменскую городскую думу в 2021 году получила спецприз федеральной политической «Премии Воротникова», учрежденной холдингом «Минченко консалтинг». Тогда тюменских политтехнологов отметили за «технологичные и малобюджетные решения».

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Тюменский хирург Антон Терехин с высокой долей вероятности сохранит место в новом созыве городской думы. Об этом URA.RU сообщил источник в политической среде региона. Выборы в представительный орган пройдут 10 сентября. «Врач Терехин как кандидат от „Единой России“ уверенно выиграл в 2021 году довыборы в гордуму. В партии на него возлагают большие надежды, он получит полную поддержку и вновь выдвинется по своему округу №12», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам предварительного голосования ЕР, которое пройдет с 22 по 28 мая. Избирательная кампания по выдвижению Терехина в Тюменскую городскую думу в 2021 году получила спецприз федеральной политической «Премии Воротникова», учрежденной холдингом «Минченко консалтинг». Тогда тюменских политтехнологов отметили за «технологичные и малобюджетные решения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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