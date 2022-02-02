Кампанию по продвижения врача в думу Тюмени отметили в Москве

Антон Терехин стал победителем довыборов в гордуму Тюмени в 2021 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Избирательная кампания единороссов по выдвижению хирурга Антона Терехина в Тюменскую городскую думу получила спецприз федеральной политической «Премии Воротникова». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. Премия была учреждена холдингом «Минченко консалтинг» в память об известном политконсультанте Юрии Воротникове для поддержки молодых талантов в сфере политических технологий.

«Работа отдела агитационно-пропагандистской работы Тюменского реготделения «Единой России» под руководством Виктории Герасимюк стала лауреатом премии. Спецдипломом от исполнительного секретаря комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгении Стуловой была отмечена избирательная кампания хирурга ОКБ №2 Антона Терехина в Тюменскую городскую думу за «технологичные и малобюджетные решения», — рассказали в ЕР.

Терехин стал победителем довыборов в гордуму Тюмени в 2021 году. Вакантное место в представительном органе появилось после того, как депутат-единоросс Юрий Баранчук в сентябре 2020 года занял кресло в региональном парламенте. Терехин, которого называли фаворитом, по итогам выборов набрал на своем участке 3576 голосов, опередив ближайшего конкурента Татьяну Казанцеву (КПРФ) почти на 500 голосов.

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