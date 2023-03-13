В Госдуме посчитали бессмысленным поднятие цен на водку в РФ

14 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Доля контрафакта в зависимости от региона составляет от 10 до 60% Фото: Александр Мамаев © URA.RU Повышение минимальной цены на водку не приведет к тому, что люди станут пить меньше, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Является ли цена сдерживающим фактором? Я бы согласился, что является, если бы не львиная доля контрафакта. Контрафактному рынку без разницы, какую вы поставите минимальную или максимальную цену. Они продают от своего сложившегося рынка, ориентированного на массового потребителя, то есть с учетом кражи налогов и акцизов, соответственно, их невыплаты государству и минимизации расходов на производство», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что в борьбе с контрафактом нужна серьезная работа правоохранительных органов. «Вопрос понятный, но он не такой легкий, на который можно ответить. Сейчас повысим цены — и ура. Нет. Так не будет, если правоохранительные органы не станут работать максимально профессионально в борьбе с контрафактом, суррогатом. Доля контрафакта в зависимости от региона сейчас составляет от 10 до 60%», — уточнил он. По мнению парламентария, в борьбе с алкоголизмом также необходим системный подход. «Если в год пива употребляется семь миллиардов литров, то водки под три миллиарда в год. На самом деле ужасный объем, и здесь нужно профессионально работать по понижению градуса потребления алкоголя, а в идеале отказа от алкоголя. Что нужно сделать, чтобы граждан более профессионально защитить от алкоголя? Конечно, это профилактика, качественные программы по лечению тех, кто болен алкогольной зависимостью, и комплекс важных действий. Пропаганда здорового образа жизни, доступность занятий спортом», — заключил Хамзаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение минимальной цены на водку не приведет к тому, что люди станут пить меньше, так как на рынке присутствует контрафактная продукция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. «Является ли цена сдерживающим фактором? Я бы согласился, что является, если бы не львиная доля контрафакта. Контрафактному рынку без разницы, какую вы поставите минимальную или максимальную цену. Они продают от своего сложившегося рынка, ориентированного на массового потребителя, то есть с учетом кражи налогов и акцизов, соответственно, их невыплаты государству и минимизации расходов на производство», — сказал Бийсултан Хамзаев. Депутат подчеркнул, что в борьбе с контрафактом нужна серьезная работа правоохранительных органов. «Вопрос понятный, но он не такой легкий, на который можно ответить. Сейчас повысим цены — и ура. Нет. Так не будет, если правоохранительные органы не станут работать максимально профессионально в борьбе с контрафактом, суррогатом. Доля контрафакта в зависимости от региона сейчас составляет от 10 до 60%», — уточнил он. По мнению парламентария, в борьбе с алкоголизмом также необходим системный подход. «Если в год пива употребляется семь миллиардов литров, то водки под три миллиарда в год. На самом деле ужасный объем, и здесь нужно профессионально работать по понижению градуса потребления алкоголя, а в идеале отказа от алкоголя. Что нужно сделать, чтобы граждан более профессионально защитить от алкоголя? Конечно, это профилактика, качественные программы по лечению тех, кто болен алкогольной зависимостью, и комплекс важных действий. Пропаганда здорового образа жизни, доступность занятий спортом», — заключил Хамзаев.