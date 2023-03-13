Украинцы пытают российских пленных на заказ. Фото

13 марта 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

ВСУ пытают российских пленных за пожертвования Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Бойцы Вооруженных сил Украины публикуют истории в соцсетях с расценками на те или иные способы издевательства. «Удар по лицу рукой — 444 гривны. Удар рукой в живот — 999 гривен. Удар ногой — 1199 гривен», — указали солдаты ВСУ в посте. Также украинские военные хвастаются в соцсетях тем, что за день заработали 10 тысяч гривен на пытках российских военнопленных. Ранее бойцы Вооруженных сил России, попавшие в украинский плен, рассказали, как подвергались пыткам со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военных, их заставляли учить украинский гимн, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин в качестве главных целей СВО обозначил денацификацию и демилитаризацию киевского режима. Фото: соцсети

Украинские военные пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Бойцы Вооруженных сил Украины публикуют истории в соцсетях с расценками на те или иные способы издевательства. «Удар по лицу рукой — 444 гривны. Удар рукой в живот — 999 гривен. Удар ногой — 1199 гривен», — указали солдаты ВСУ в посте. Также украинские военные хвастаются в соцсетях тем, что за день заработали 10 тысяч гривен на пытках российских военнопленных. Ранее бойцы Вооруженных сил России, попавшие в украинский плен, рассказали, как подвергались пыткам со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военных, их заставляли учить украинский гимн, передает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин в качестве главных целей СВО обозначил денацификацию и демилитаризацию киевского режима.