Украинские военные пытают российских военнопленных за донаты (добровольные пожертвования зрителей). Бойцы Вооруженных сил Украины публикуют истории в соцсетях с расценками на те или иные способы издевательства.
«Удар по лицу рукой — 444 гривны. Удар рукой в живот — 999 гривен. Удар ногой — 1199 гривен», — указали солдаты ВСУ в посте. Также украинские военные хвастаются в соцсетях тем, что за день заработали 10 тысяч гривен на пытках российских военнопленных.
Ранее бойцы Вооруженных сил России, попавшие в украинский плен, рассказали, как подвергались пыткам со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам военных, их заставляли учить украинский гимн, передает телеканал 360.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин в качестве главных целей СВО обозначил денацификацию и демилитаризацию киевского режима.
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