Богатейший депутат тюменской гордумы стремится сохранить мандат

Депутат гордумы Тюмени Дмитрий Антипов подал документы на участие в праймерз ЕР

Депутат Дмитрий Антипов (слева) заявился на предварительное голосование ЕР в гордуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Самый богатый депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов примет участие в праймериз ЕР ради того, чтобы баллотироваться в городскую думу в 2023 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

«К 13 марта документы подали семеро тюменцев. Двое из них — Екатерина Вешкурцева и Дмитрий Антипов — действующие депутаты городской думы», — сообщил Артюхов.

Дмитрий Антипов — самый богатый депутат Тюменской городской думы. Его доход за 2021 год составил более 36 млн рублей. По данным из декларации, в собственности народного избранника две доли земельных участков (площадью 2943 и 1393 кв. м.), половина дома (380 кв. м.), квартира (33 кв. м.), гараж и половина объекта незавершенного строительства. В гараже народного избранника BMW Х5, cнегоболотоход BRP Can-am Outlander Max и прицеп МЗСА 817718.