Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный за год заработал более 6,6 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом городской думы Тюмени стал Дмитрий Антипов, заработавший в 2021 году более 36 млн рублей. Декларации о доходах народных избранников опубликованы на сайте гордумы. Годом ранее Антипов отчитался о доходе в 14,4 млн рублей.

«Антипов Дмитрий Николаевич — 14 470 066,99 рублей», — значится в декларации. В собственности у депутата две доли земельных участков (площадью 2943 и 1393 кв. м.), половина дома (380 кв. м.), квартира (33 кв. м.), гараж и половина объекта незавершенного строительства. В гараже народного избранника BMW Х5, cнегоболотоход BRP Can-am Outlander Max и прицеп МЗСА 817718.

Супруга Антипова за год заработала 1,9 млн рублей. Ей также принадлежат доли в нескольких земельных участках, жилом доме и объекте незавершенного строительства.

Самым бедным депутатом гордумы Тюмени стал Евгений Бакро, который в 2021 году заработал чуть менее 375 тысяч рублей. В его собственности нет ни недвижимости, ни автомобилей.

Спикер Евгений Заболотный за год почти вдвое потерял в доходах. По итогам 2021 года председатель гордумы задекларировал 6,657 млн рублей (годом ранее — 12 млн рублей). Заболотный владеет земельным участком (3468 кв. м.), жилым домом (350,2 кв. м.) и гаражом (58,5 кв. м.). Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 141,3 «квадрата».