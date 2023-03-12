Мэр из ХМАО пообещал провести реформу общественного транспорта

13 марта 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Нижневартовск стал пилотной площадкой по модернизации системы общественного транспорта Фото: Ася Бронникова © URA.RU Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на заседании постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры предоставил доклад по реформированию системы общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «На заседании постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры по развитию местного самоуправления представил доклад „О комплексной модернизации системы организации перевозок пассажиров в границах муниципального образования“. Со временем сложившаяся транспортная инфраструктура перестает соответствовать запросам жителей. Поделился с коллегами из муниципалитетов наработками в этом направлении», — говорится в сообщении. Кощенко отметил, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Он выразил благодарность губернатору ХМАО и правительству региона за выбор муниципалитета в качестве пилотной площадки. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) с мая 2023 года начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта, после завершения которой появится новая схема оплаты проезда, поменяются движение маршрутных автобусов, а время ожидания на остановке сократится. Строить новую систему планируют, опираясь на опыт Южно-Сахалинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко на заседании постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры предоставил доклад по реформированию системы общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города. Об этом мэр сообщил на своей странице в telegram-канале. «На заседании постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры по развитию местного самоуправления представил доклад „О комплексной модернизации системы организации перевозок пассажиров в границах муниципального образования“. Со временем сложившаяся транспортная инфраструктура перестает соответствовать запросам жителей. Поделился с коллегами из муниципалитетов наработками в этом направлении», — говорится в сообщении. Кощенко отметил, что в Нижневартовске при поддержке властей округа реализуется проект модернизации общественного транспорта. Он выразил благодарность губернатору ХМАО и правительству региона за выбор муниципалитета в качестве пилотной площадки. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) с мая 2023 года начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта, после завершения которой появится новая схема оплаты проезда, поменяются движение маршрутных автобусов, а время ожидания на остановке сократится. Строить новую систему планируют, опираясь на опыт Южно-Сахалинска.