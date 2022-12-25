Глава Сургута пообещал сократить время ожидания общественного транспорта для горожан

Время ожидания автобуса сократится до 10 минут Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) с мая 2023 года начнут модернизацию системы пассажирского автотранспорта, после завершения которой появится новая схема оплаты проезда, поменяются движение маршрутных автобусов, а время ожидания на остановке сократится. Об этом рассказал глава города Андрей Филатов на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«С мая планируется переход на новую систему и оплаты, и маршрутов, и так далее. Мы сейчас завершаем эту работу. Помимо того, что завершилась научно-исследовательская работа в части актуализации транспортной системы пассажирских перевозок по городу, у нас определились изменения маршрутов и требования к изменению маршрутов. Планируется сделать так, чтобы, взяв билет, проехать не от точки А к точке Б, а потом, пересев, опять заплатить. А если у тебя в течение 45 минут будет пересадка, у тебя действует билет, который был приобретен. Много будет наработок», — сообщил Филатов.

Строить новую систему планируют, опираясь на опыт Южно-Сахалинска. Дальневосточные коллеги опережают в этом направлении чиновников Югры на несколько шагов. Одной из важных деталей новой модели передвижения пассажирского автотранспорта станет сокращение ожидания автобуса на остановке до 10 минут. Сейчас необходимо простоять от 17 до 40 минут. Подробности и сроки реализации программы будут названы позднее.

Ранее мэр Сургута Андрей Филатов раскрыл судьбу крупного долгостроя «Газпрома». В следующем году чиновники проведут экспертизу недостроенного 18-этажного офиса «Газпрома». Об этом глава Сургута также сообщил во время итоговой пресс-конференции.