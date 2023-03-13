В Белом доме забили тревогу из-за военного просчета Байдена

Президент США Джо Байден увеличил расходы на оборону страны, однако эта сумма оказалась ниже инфляции, что может привести к плачевным последствиям. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже. В конце прошлой недели президент предложил увеличить расходы на оборону, но эта сумма ниже уровня инфляции. Американцам это здорово аукнется, если они не предпримут необходимые меры», — заявил Джон Болтон в эфире радиостанции
По словам бывшего советника президента США, теперь на безопасность страны выделяется около 850 миллиардов долларов. Однако такая сумма недостаточна, если ее сравнивать с тратами в семь триллионов долларов на внутренние проблемы США, считает Болтон.
Ранее URA.RU передавало слова сенатора США Салливана об ошибке в политике Байдена, которую выявила спецоперация на Украине. По его словам, из-за действий американского лидера теперь сложнее привлекать инвесторов в энергетику США.
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