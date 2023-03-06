В США указали на ошибку политики Байдена, выявленную спецоперацией

Сенатор США Салливан: конфликт на Украине выявил ошибки в энергетической политике США

07 марта 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Сенатор от Аляски считает энергетическую политику администрации Байдена безрассудной Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проводимая на Украине спецоперация выявила ошибки энергетической политики США. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан. Он назвал политику администрации президента Джо Байдена в этом направлении безрассудной. «Я думаю, что конфликт выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации Байдена, так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии, была стратегической ошибкой», — сообщил Салливан на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Он отметил, что в результате такой политики, которую проводит администрация президента США, стало сложнее привлекать инвесторов вкладываться в американскую энергетику. Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявлял, что американцы спонсируют Украину для того, чтобы ВСУ выполняли их стратегические миссии. Бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе отмечал, что боевые действия на Украине могли закончиться еще летом, если бы США не спонсировали Киев оружием. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она начата для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Он неоднократно подчеркивал, что основные ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проводимая на Украине спецоперация выявила ошибки энергетической политики США. Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэн Салливан. Он назвал политику администрации президента Джо Байдена в этом направлении безрассудной. «Я думаю, что конфликт выявило то, насколько безрассудная энергетическая политика администрации Байдена, так сильно сфокусированная на прекращении производства американской энергии, была стратегической ошибкой», — сообщил Салливан на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне. Он отметил, что в результате такой политики, которую проводит администрация президента США, стало сложнее привлекать инвесторов вкладываться в американскую энергетику. Ранее председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер заявлял, что американцы спонсируют Украину для того, чтобы ВСУ выполняли их стратегические миссии. Бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе отмечал, что боевые действия на Украине могли закончиться еще летом, если бы США не спонсировали Киев оружием. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, она начата для того, чтобы защитить мирное население Донбасса от агрессии киевского режима. Он неоднократно подчеркивал, что основные ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины.