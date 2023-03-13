13 марта 2023

В челябинскую военную часть приглашают служить мужчин и женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Сбере. Тюмень, силовики, полиция, росгвардия
В военную часть Росгвардии ведется набор на должность контролера Фото:

В военную часть Росгвардии, дислоцированную в Озерске (Челябинская область), набирают контрактников на должность контролера. Как сообщили в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе в социальных сетях, на службу зачисляют как мужчин, так и женщин.

«Если вы уверены в себе, ваш возраст не ниже 20 и не превышает 40 лет, у вас есть среднее образование, при этом у вас и ваших близких родственников нет судимости и вам нечего скрывать, проходя полиграф, то смело можно выбрать данную профессию. Каждый месяц у вас будет стабильный заработок», — говорится в объявлении.

При подписании контракта военные будут получать два оклада: один по должности, второй по званию. Также им полагается целый ряд надбавок и ежегодная материальная помощь. Во время службы сотрудникам Росгвардии гарантируют оплату проезда к месту отпуска или лечения, компенсацию за наем жилья, страхование жизни и здоровья. После 10 лет службы контрактники смогут получить единую выплату на покупку или строительство жилья.

Ранее россиян приглашали служить по контракту в военных соединения Росгвардии, расположенных в Снежинске. Кандидаты, подписавшие контракт, не будут принимать участие в спецоперации на Украине.

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В военную часть Росгвардии, дислоцированную в Озерске (Челябинская область), набирают контрактников на должность контролера. Как сообщили в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе в социальных сетях, на службу зачисляют как мужчин, так и женщин. «Если вы уверены в себе, ваш возраст не ниже 20 и не превышает 40 лет, у вас есть среднее образование, при этом у вас и ваших близких родственников нет судимости и вам нечего скрывать, проходя полиграф, то смело можно выбрать данную профессию. Каждый месяц у вас будет стабильный заработок», — говорится в объявлении. При подписании контракта военные будут получать два оклада: один по должности, второй по званию. Также им полагается целый ряд надбавок и ежегодная материальная помощь. Во время службы сотрудникам Росгвардии гарантируют оплату проезда к месту отпуска или лечения, компенсацию за наем жилья, страхование жизни и здоровья. После 10 лет службы контрактники смогут получить единую выплату на покупку или строительство жилья. Ранее россиян приглашали служить по контракту в военных соединения Росгвардии, расположенных в Снежинске. Кандидаты, подписавшие контракт, не будут принимать участие в спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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