В челябинскую военную часть приглашают служить мужчин и женщин

В военную часть Росгвардии ведется набор на должность контролера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В военную часть Росгвардии, дислоцированную в Озерске (Челябинская область), набирают контрактников на должность контролера. Как сообщили в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе в социальных сетях, на службу зачисляют как мужчин, так и женщин.

«Если вы уверены в себе, ваш возраст не ниже 20 и не превышает 40 лет, у вас есть среднее образование, при этом у вас и ваших близких родственников нет судимости и вам нечего скрывать, проходя полиграф, то смело можно выбрать данную профессию. Каждый месяц у вас будет стабильный заработок», — говорится в объявлении.

При подписании контракта военные будут получать два оклада: один по должности, второй по званию. Также им полагается целый ряд надбавок и ежегодная материальная помощь. Во время службы сотрудникам Росгвардии гарантируют оплату проезда к месту отпуска или лечения, компенсацию за наем жилья, страхование жизни и здоровья. После 10 лет службы контрактники смогут получить единую выплату на покупку или строительство жилья.

Ранее россиян приглашали служить по контракту в военных соединения Росгвардии, расположенных в Снежинске. Кандидаты, подписавшие контракт, не будут принимать участие в спецоперации на Украине.