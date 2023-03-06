Россиян приглашают на контрактную службу в челябинские соединения Росгвардии

Росгвардейцев не задействуют в спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей России приглашают служить по контракту в Снежинск (Челябинская область), где располагаются воинские части Росгвардии. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском военном округе, служащие данных частей не будут задействованы в спецоперации на Украине.

«Осуществляется набор граждан на военную службу по контракту. Расположение: Челябинская область, город Снежинск. Без участия в СВО», — говорится в объявлении.

Кандидаты, подписавшие контракт, получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. При этом ежемесячная зарплата военнослужащего по контракту будет начинаться от 45 тысяч рублей. Также контрактники могут рассчитывать на премии в конце года и материальную помощь в размере одного оклада.

Чтобы попасть в ряды Росгвардии кандидаты должны подходить под ряд требований. Например, они должны быть не старше 45 лет, иметь соответствующее образование и отсутствие судимости, в том числе у близких родственников.

После прохождения отбора и подписания контракта успешные кандидаты могут пользоваться всеми социальными льготами, которые положены военнослужащим по контракту. Они могут использовать военную ипотеку для приобретения жилья в любом городе РФ, бесплатно проходить лечение в клиниках, ездить в отпуск с семьей.

Ранее челябинцев звали на службу по контракту на авианосце «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». За службу в условиях Крайнего Севера контрактникам обещают повышенное денежное довольствие.