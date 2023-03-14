Фракция ЛДПР в Госдуме предложила расширить полномочия Счетной палаты РФ после сложностей с проведением проверок больницы-долгостроя в Нижневартовске. Источник URA.RU в политическом истеблишменте поделился видеозаписью встречи представителей фракции с руководством контрольно-счетного органа (КСО).
«Только благодаря Счетной палате РФ удалось организовать проверку КСО в ХМАО — нижневартовской больницы-долгостроя. Я выступил с инициативой, которая дала бы возможность Счетной палате РФ стать инициатором проверок КСО в регионах», — выступил с предложением депутат Госдумы Евгений Марков.
По словам Маркова, его инициативу отклонили, однако он продолжил на ней настаивать. «В исключительных случаях, таких, как нижневартовская больница. Я считаю, что эта система может работать, и я получаю отзывы от региональных КСО, считающих, что это может быть продуктивно — КСО, находящееся под протекторатом губернаторов, не получит поручения проверять проблемный объект», — добавил депутат.
Заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова ответила, что на сегодняшний день нет правовых оснований менять полномочия КСО. «Больница в Нижневартовске проверяется, и мы ожидаем отчета от КСО. Действительно, все было реализовано, как вам мягче сказать, по договоренности. Сейчас существуют большие правовые препятствия. Давайте проработаем этот вопрос еще раз. Мы не должны менять ничего в устройстве, а усилить взаимодействие — возможно, и нам будет интересно», — сообщила Изотова.
Ранее URA.RU писало о начале проверки нижневартовской больницы Счетной палатой ХМАО. КСО предстоит проверить десятки тысяч листов с документацией в поиске нарушений.
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