Счетная палата ХМАО начала проверку главного долгостроя региона

19 декабря 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Во время проверки потребуется изучить десятки тысяч листов документации Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа приступила к проверке строительства Нижневартовской клинической окружной больницы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее руководитель Владислав Маркунас. «Подписан приказ о проведении контрольного мероприятия по строительству Нижневартовской больницы. В данный момент производится изучение документов. Делаются дополнительные запросы в УКС округа. Нужно будет изучить десятки тысяч листов документации», — сказал Маркунас.



В окружной счетной палате неоднократно планировали начать проверку этого объекта. Для этого аудиторы ожидали окончания строительства больницы. Но дальше оттягивать проведение проверки уже не представлялось возможным, несмотря на сложности, с которыми предстоит столкнуться специалистам. «Любое контрольное мероприятие сложно делать до момента окончания строительства. Можно фиксировать на определенную дату какой-то объем работ, но буквально через два дня он может быть закрыт по другому», — дополнил Маркунас. По предварительному плану, первые результаты проверки появятся в январе 2023 года, а уже в феврале она может быть закончена. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа приступила к проверке строительства Нижневартовской клинической окружной больницы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ее руководитель Владислав Маркунас. «Подписан приказ о проведении контрольного мероприятия по строительству Нижневартовской больницы. В данный момент производится изучение документов. Делаются дополнительные запросы в УКС округа. Нужно будет изучить десятки тысяч листов документации», — сказал Маркунас. В окружной счетной палате неоднократно планировали начать проверку этого объекта. Для этого аудиторы ожидали окончания строительства больницы. Но дальше оттягивать проведение проверки уже не представлялось возможным, несмотря на сложности, с которыми предстоит столкнуться специалистам. «Любое контрольное мероприятие сложно делать до момента окончания строительства. Можно фиксировать на определенную дату какой-то объем работ, но буквально через два дня он может быть закрыт по другому», — дополнил Маркунас. По предварительному плану, первые результаты проверки появятся в январе 2023 года, а уже в феврале она может быть закончена. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка 10 лет.