Тюменка засудила авиакомпанию «Ютэйр» за овербукинг

14 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Авиакомпания продала больше билетов, чем мест в самолете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр», которая продала на свой рейс до Москвы больше билетов, чем мест в самолете. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. «Между истцом и авиакомпанией „Ютэйр“ был заключен договор перевозки по маршруту Тюмень — Москва, для участия в турнире по танцам: на ребенка, его партнера и на себя, как взрослого сопровождающего. Однако перевозчик не предоставил партнеру по танцам места на борту, в связи с нехваткой мест (овербукинг — прим. URA.RU). Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены частично», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по региону. Из-за того, что авиакомпания продала билетов больше, чем мест в самолете, молодой человек не смог попасть на соревнования. А истица потеряла не только деньги за проезд, но и средства, которые ушли на оплату гостиницы в Москве и взнос для участия в турнире. Первый суд с авиакомпанией тюменка выиграла. «Ютэйр» обязали вернуть женщине понесенные расходы — почти 45 000 рублей. Перевозчик подал апелляцию, но и следующий суд оставил решение без изменения.

Жительница Тюмени выиграла суды с авиакомпанией «Ютэйр», которая продала на свой рейс до Москвы больше билетов, чем мест в самолете. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. «Между истцом и авиакомпанией „Ютэйр“ был заключен договор перевозки по маршруту Тюмень — Москва, для участия в турнире по танцам: на ребенка, его партнера и на себя, как взрослого сопровождающего. Однако перевозчик не предоставил партнеру по танцам места на борту, в связи с нехваткой мест (овербукинг — прим. URA.RU). Решением мирового судьи исковые требования удовлетворены частично», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по региону. Из-за того, что авиакомпания продала билетов больше, чем мест в самолете, молодой человек не смог попасть на соревнования. А истица потеряла не только деньги за проезд, но и средства, которые ушли на оплату гостиницы в Москве и взнос для участия в турнире. Первый суд с авиакомпанией тюменка выиграла. «Ютэйр» обязали вернуть женщине понесенные расходы — почти 45 000 рублей. Перевозчик подал апелляцию, но и следующий суд оставил решение без изменения.