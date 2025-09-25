Как и какие многолетники высаживать под зиму: инструкция от садовода

Садовод Самойлова: астры и пионы можно высаживать в снег и заморозки
Посаженые осенью астры зацветут весной
Посаженые осенью астры зацветут весной Фото:

Посадка многолетников осенью — одна из главных задач садовода, мечтающего о цветущем саде весной. Однако важно правильно выбрать время для посадки в зависимости от вида цветов, а также знать, как их сберечь зимой. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, когда и как высаживают многолетники осенью.

Когда высаживают многолетники

Посаженые осенью саженцы многолетников зацветут весной
Посаженые осенью саженцы многолетников зацветут весной
Фото:

По словам садовода Светланы Самойловой, есть общее правило при пересадке многолетних цветов. Те, что цветут весной и в первой половине лета, пересаживают осенью, а цветущие со второй половины лета и в течение осени — весной. Эксперт отмечает, что такое распределение связано с тем, что растениям нужно 3-4 недели, чтобы восстановиться после цветения.

Когда сажать многолетники в регионах России

При выборе лучшего времени для посева и посадки цветов под зиму ориентируются на климатические особенности региона и погодные условия. 

  • В южных регионах осенние работы по подготовке почвы обычно проводят в последние недели октября и в начале ноября. Посадку клубней и луковиц, как правило, проводят с октября по начало ноября. Посев семян начинается в конце ноября и продолжается до первых дней декабря.
  • В регионах Сибири и на Урале подготовку грядок для подзимнего посева обычно завершают в сентябре. Посев семян осуществляется в конце октября или ноябре, перед установлением стабильных заморозков и выпадением первого снега.

Какие цветы сеют осенью

По словам садовода Светланы Самойловой, перед зимой сажают туговсхожие цветы и те, которым нужна стратификация (искусственное создание условий, имитирующих природные зимние условия). К таким цветам относятся семена с твердой оболочкой и многолетние. Среди них — дельфиниум, аквилегия, виола, клематис, прострел, лилия, лаванда, морозник, пионы, флоксы, астильбы, лилейники, хосты и семена коллекционных растений.

«Осенью садоводы приобретают и цветущие хризантемы, удержаться от покупок в пору их цветения невозможно. Конечно, приобретаем сейчас и осеннецветущие растения, когда они на пике красоты», — прокомментировала специалист. 

Когда лучше сеять цветы: тепло или морозы

Сеять цветы можно в теплую погоду и во время заморозков
Сеять цветы можно в теплую погоду и во время заморозков
Фото:

«Сеять цветы можно с начала октября, не дожидаясь мороза. На моей памяти не было случаев, чтобы октябрьские посевы взошли даже при теплой осени», — сообщила Самойлова. Однако, по ее словам, можно дождаться и морозца. Когда либо борозды делают заранее, либо при помощи чайника с кипятком высевают семена и присыпают почвой. При этом поливать почву эксперт не рекомендует.

"Советую с осени поставить дуги, чтобы весной при возвратных заморозках укрыть всходы. При наличии теплицы осеннецветущие растения, такие как астры, лучше посеять в нее, тогда рассада развиваться будет быстрее", — сообщила специалист.

Если решили высаживать многолетники в открытый грунт перед морозами, садовод рекомендует переворачивать над посевами пластиковые ящики и накрывать двойным слоем укрывного материала. В таком укрытии цветы должны находиться до самой весны.

«Часто садоводы оставляют горшки с невысаженными растениями на земле, в итоге корни промерзают. Их нужно либо высадить, либо прикопать под углом 45 градусов до весны на грядке, поставить над ними дуги и накрыть нетканкой», — сообщила эксперт. 

Как высеивать осенью самые популярные цветы

  • Астра — семена распределяют по поверхности почвы и слегка присыпают тонким слоем земли, не более 0,5–1 см. После посева почву аккуратно уплотняют и поливают из лейки с мелкой насадкой. Участок замульчировать опавшими листьями, торфом или хвойной иглой.
  • Аквилегия — посев проводят на заранее подготовленную грядку с рыхлой и хорошо дренированной почвой. Семена рассыпают по поверхности и слегка прижимают. Перед первыми заморозками посевы следует укрыть опавшими листьями. 
  • Дельфиниум — равномерно распределить семена по поверхности. Засыпать их рыхлой землей, которую надо подготовить заранее. В одну ямку рекомендуется помещать сразу несколько семян. От появления жесткой корки на поверхности предохраняет слой мульчи.
  • Флокс — семена высевают в бороздки глубиной 0,5–1 см, расстояние между рядами — 20–25 см. Присыпают семена заранее заготовленной землей, после чего посевы утепляют сухими листьями.

Саженцы каких цветов можно сажать во время заморозков и снега

Розы можно высаживать в заморозки
Розы можно высаживать в заморозки
Фото:

По словам садовода, пион — цветок, который можно высаживать в минусовую температуру. Однако важно заранее подготовить посадочное место. Саженцы роз также можно сажать после выпадения снега и установление ночной минусовой температуры. В этом случае эксперт советует высаживать их на постоянное место, а не в прикоп. 

"Сразу же устанавливаю дуги над саженцами и накрываю двойным нетканым материалом 60-й плотности. Накрытыми растения должны быть до весны, несмотря на возможные оттепели. Сами розы хорошо укрыть сухими листьями клена, либо дуба",— сообщил Светлана Самойлова. 

Какие саженцы лучше сажать в теплицу

Осеннецветущие растения, такие как астры, хризантемы, гелениум, рудбекия, маргаритки, жасмин, рекомендует высаживать сразу в теплицу. При наступлении мороза в -10 градусов садовод рекомендует ставить дуги и накрывать нетканкой.

«Сразу при посадке обрезаем цветы и стволы до 30 см от земли и высаживаем. Не бойтесь поздних посадок, если так сложились обстоятельства. Главное — непременно накройте растения», — сообщила Самойлова. 

