В Мордовии задержали IT-специалиста, передававшего данные украинской разведке

Сотрудник IT-компании из Мордовии задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал украинской военной разведке информацию об объектах критической инфраструктуры региона и сведения о сотруднике МВД для организации убийства.
«Фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство», — сообщили в ФСБ для РИА Новости.
Против 39-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ сообщала о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам сведения о критически важных объектах региона и сотруднике МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, подозреваемый арестован.
