В Мордовии задержали IT-специалиста, передававшего данные украинской разведке

ФСБ задержала в Мордовии IT-сотрудника за госизмену в пользу Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мордовии задержан IT-специалист по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам
В Мордовии задержан IT-специалист по подозрению в передаче данных украинским спецслужбам Фото:

Сотрудник IT-компании из Мордовии задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал украинской военной разведке информацию об объектах критической инфраструктуры региона и сведения о сотруднике МВД для организации убийства.

«Фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство», — сообщили в ФСБ для РИА Новости.

Против 39-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ сообщала о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам сведения о критически важных объектах региона и сотруднике МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, подозреваемый арестован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник IT-компании из Мордовии задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал украинской военной разведке информацию об объектах критической инфраструктуры региона и сведения о сотруднике МВД для организации убийства. «Фигурант связался через Telegram с сотрудником ГУР Минобороны Украины и продавал ему данные о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он передал сведения о сотруднике республиканского главка МВД, чтобы организовать его убийство», — сообщили в ФСБ для РИА Новости. Против 39-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Ранее ФСБ сообщала о задержании в Мордовии сотрудника IT-компании, который, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам сведения о критически важных объектах региона и сотруднике МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, подозреваемый арестован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...